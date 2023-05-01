Flaş derbi yorumu! "G.Saray'daki son maçı olabilir"

Golü kalesinde görmesinin ardından kendine gelen Beşiktaş'ta Gedson orta sahanın kontrolünü tamamen eline alırken, siyah beyazlıların atakları sürekli olarak Galatasaray'ın sol kanadından geldi. Adekugbe son birkaç haftadır kötü oynamasına rağmen yine sahadaydı ancak bu maç Galatasaray kariyerindeki son maç olabilir. Okan Hoca, ikinci yarıda da Kanadalı oyuncuyu sahada tutunca Beşiktaş yüklendikçe yüklendi. Aboubakar ile o kanattan yakalanan iki net pozisyon gole çevrilmedi ancak siyah beyazlılar bu pozisyonların ardından daha da yüreklendi. Buruk beklenen hamleyi skor Beşiktaş lehine dönünce yapınca iş işten geçmiş oldu.