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    • 01.05.2023 12:35
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    • 01.05.2023 12:35
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    Flaş derbi yorumu! "G.Saray'daki son maçı olabilir"

    Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı mağlup etti. Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmayı yerinde takip ederken sarı kırmızılıların o yıldızını eleştirdi. İşte Ağgündüz'ün o yorumları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Flaş derbi yorumu! G.Saray’daki son maçı olabilir

    Galatasaray kariyerindeki son maç olabilir

    Jorge Jesus, şampiyonluk mücadelesinde önce oynamanın avantaj getirdiğini söylemişti. Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yenmesinin ardından Galatasaray'ın Beşiktaş karşısına nasıl bir psikoloji ile çıkacağı merak konusuydu. Jesus görüşünde nispeten haklı çıktı. Bu düşünce mi etkiledi bilinmez ama Galatasaray golü bulup öne de geçse maç boyu sahada yoktu.
    Flaş derbi yorumu! G.Saray’daki son maçı olabilir

    Golü kalesinde görmesinin ardından kendine gelen Beşiktaş'ta Gedson orta sahanın kontrolünü tamamen eline alırken, siyah beyazlıların atakları sürekli olarak Galatasaray'ın sol kanadından geldi. Adekugbe son birkaç haftadır kötü oynamasına rağmen yine sahadaydı ancak bu maç Galatasaray kariyerindeki son maç olabilir. Okan Hoca, ikinci yarıda da Kanadalı oyuncuyu sahada tutunca Beşiktaş yüklendikçe yüklendi. Aboubakar ile o kanattan yakalanan iki net pozisyon gole çevrilmedi ancak siyah beyazlılar bu pozisyonların ardından daha da yüreklendi. Buruk beklenen hamleyi skor Beşiktaş lehine dönünce yapınca iş işten geçmiş oldu.

    Flaş derbi yorumu! G.Saray’daki son maçı olabilir

    Galatasaray'da kötü futboluyla Adekugbe ön plana çıksa da Muslera, Oliveira ve Mertens de sahada olmayan isimlerdendi. Mertens maç boyu topla hiç buluşamazken, Muslera ve Oliveira'nın hatası sezon sonunda şampiyonluk kaybedilirse uzun yıllar konuşulur.

        Flaş derbi yorumu! G.Saray’daki son maçı olabilir

        Beşiktaş cephesinde ise Gedson'un ardından Colley de performansıyla alkış aldı. Sakatlığı bulunmasına rağmen bir risk alınarak oynatıldı ancak Galatasaray hücumcularına göz açtırmadı.

        Flaş derbi yorumu! G.Saray’daki son maçı olabilir

        Aboubakar'ın attığı golle ikili averajda Galatasaray'a karşı öne geçen Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına dahil olması biraz zor gözükürken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye altın tepside bir fırsat sunulmuş oldu.
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