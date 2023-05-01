Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

2022 yılı Haziran ayında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, geride bıraktığımız kötü sezonun izlerini silmeyi başardı.
Süper Lig'de 32. haftaya 70 puanla zirvede giren Cimbom, özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ise tartışılmaya başlandı.
SON 2 HAFTADA 1 PUAN ALABİLDİ
Ligde bir önceki hafta iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan ve oynadığı futbol tatmin etmeyen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olduğu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.