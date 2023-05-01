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    • Spor
    • 01.05.2023 12:05
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    • 01.05.2023 12:05
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    Galatasaray'da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Gerçekleştirdiği transferlerle güçlü bir kadroya sahip olan, ancak; son haftalardaki olumsuz sonuçların ardından şampiyonluk yarışında avantajı eriyen Cimbom'da derbi sonrasında hareketli saatler yaşandı. Eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

    2022 yılı Haziran ayında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, geride bıraktığımız kötü sezonun izlerini silmeyi başardı.
    Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

    Süper Lig'de 32. haftaya 70 puanla zirvede giren Cimbom, özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından ise tartışılmaya başlandı.
    Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

    SON 2 HAFTADA 1 PUAN ALABİLDİ

    Ligde bir önceki hafta iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan ve oynadığı futbol tatmin etmeyen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olduğu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

        Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

        BURUK'UN TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ

        Vodafone Park'ta Mauro Icardi ile öne geçse de Sarı-Kırmızılılar rakibi Beşiktaş'a 3-1 kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.
        Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

        Oynanan futbol, teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri ve puan farkının erimesi çeşitli eleştirileri de beraberinde getirdi.

        Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

        PUAN FARKI 3'E İNDİ

        Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Galatasaray'ın yenilgi almasıyla birlikte aradaki puan farkı 3'e inmiş oldu.
            Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

            70 puanlı Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 67 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise elde ettiği derbi zaferiyle birlikte 65 puana ulaştı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
            Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

            BURUK İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

            Sarı-Kırmızılılar'da son 2 haftada kaybedilen 5 puan sonrası yönetimden bir hamle geldi.
            Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

            Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile dikkat çeken bir durum değerlendirmesi yaptı.
                Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                Transferlerde etkin bir rol oynayan yönetici Erden Timur ile 49 yaşındaki teknik adam arasında bir görüşme gerçekleştirilirken, Buruk'a yönetimin görüşü iletildi.
                Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                DURSUN ÖZBEK GERGİN

                Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, teknik patron Okan Buruk'un müdahalelerinden rahatsız olduğu ve futbol kamuoyu tarafından çokça tartışılan kararları nedeniyle serzenişte bulunduğu öğrenildi.
                Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                OKAN HOCA NASIL GÖRMEZ!

                Mevcut gidişattan hiç memnun olmayan Cimbom'un 1 numaralı ismi Özbek'in, "Takımda gözle görülür bir düşüş var. Kayıp yaşamamamız, daha güçlü olmamız gereken haftalarda hatalar yaptık. Herkesin gördüğü bazı şeyleri Okan Buruk nasıl gözden kaçırabilir ve görmez" görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

                    Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                    PEKİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

                    Okan Buruk puan kayıplarının dışında, tercihleriyle eleştirilerin odağında. Bilindiği üzere Galatasaray, yaşanan deprem faciasının ardından Sam Adekugbe'yi destek amaçlı transfer etmişti.
                    Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                    Adekugbe'nin yerli oyuncu statüsünde sayılmasının ardından bu futbolcuya şans tanıyan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbi maçta da Nijeryalı futbolcuyu 11'de oynattı.
                    Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                    70 DAKİKA SABRETTİ

                    Performansıyla vasatı aşamayan ve futbol otoriterleri tarafından da Galatasaray kadrosunda 11'de oynayacak yeterlilikte görülmeyen Adekugbe'nin 70 dakika sahada kalması ve Kerem Aktürkoğlu'nu olumsuz etkilemesi Buruk'un eleştirildiği konuların başında geliyor.
                        Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                        OLIVEIRA TERCİHİ

                        Derbi maçta büyük bir hataya imza atan ve takımının gol yemesine sebebiyet veren Sergio Oliveira, buna rağmen ikinci yarıya da başlayan isimlerden biri oldu.
                        Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                        Maçta yaptığı hataya takılı kalan ve demoralize olan futbolcunun ikinci devrede de oynaması, Midtsjö'nün 62'de sahaya sürülmesi de dikkati çeken ve hata olarak görülen detaylardan biriydi.
                        Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                        GEDSON'U DURDURAMADI

                        Bunların yanı sıra Beşiktaş'ta performans olarak yükselişte olan ve derbide öne çıkan Gedson Fernandes'e alınmayan önlem de Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirisini topladı.
                            Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                            Ayrıca duran toplardaki adam paylaşımının negatif etkileri de Aslan'ın hocası Okan Buruk'un hanesine eksi olarak yazıldı.
                            Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                            YÖNETİMİN BEKLENTİSİ

                            Galatasaray yönetimi, son haftalarda yaşanan olumsuz gidişattan duyduğu rahatsızlığı Okan Buruk'la paylaşmasının ardından gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, kalan haftalarda puan kaybı yaşanmasını istemiyor.

                            Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                            GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

                            Derbide alınan yenilgiyi telafi etmek isteyen Galatasaray'ın önünde kritik maçlar bulunuyor. Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Cimbom daha sonra Ankaragücü ve İstanbulspor deplasmanına gidecek.
                                Galatasaray’da şok Okan Buruk gelişmesi! Özbek ve Timur...

                                ZORLU MAÇLARI VAR

                                Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor maçı ve yine iç sahada oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ligi tamamlayacak. Normal şartlarda Hatayspor ile deplasmanda oynanması gereken mücadele, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrasında Cimbom'un hanesine hükmen galibiyet ve 3 puan olarak yazılacak.
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