Fenerbahçe ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda yıktı

Fenerbahçe Sivas'ı 3-1 yenerek zirve yarışında çok önemli bir galibiyete imza attı. 22. dakikada Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1. 45+1'de İrfan Can Kahveci'nin altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu filelere gönderdi: 0-2... 45+5'te İrfan Can Kahveci direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı Kanarya, 5 dakika sonra 3-0'ı yakaladı. Kaleci Ali Şaşal'dan seken topu iyi takip eden Ferdi, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. 48'de Pedro'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 53'te Sivaslı Gradel kale dibinden kaçırdı. F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 62'de Gradel, 63'te ise Saiz'in şutlarında kalesinde devleşti. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Sivas, Caicedo ile farkı 2'ye indirdi: 1-3. Fenerbahçe, Sivasspor'u yenerek bugünkü Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye geçti.
5 YILLIK HASRET SONA ERDİ
F.Bahçe Sivas'ta son galibiyetini 2018 yılının Nisan ayında 2-1'lik skorla elde etmişti. Fenerbahçe, Sivas deplasmanlarındaki şanssızlığını dün sona erdirdi. Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda oynadığı 15 maçta 11. galibiyetini elde etti.
FERDİ KADIOĞLU DEPLASMANDA İLKİ BAŞARDI
Bu sezon ligdeki 3 golünü de deplasmanda atan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında 2 gol kaydetti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Sivas deplasmanları her zaman zordur. Galatasaray'ı son ana kadar takip edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz. İki gol atarak takımıma katkı verdim. Bu galibiyet taraftara hediye olsun" diye konuştu. Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan Ferdi Kadıoğlu bu sezon Kayserispor deplasmanında da fileleri havalandırmıştı. Gol sayısını 3'e çıkartan genç yıldızın Süper Lig'de 3 de asiste bulunuyor.