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    Fenerbahçe ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda yıktı

    F.Bahçe, 22’de Rossi, 45+1 ve 45+10’da Ferdi ile ilk yarıdan fişi çekti... 45+5’te İrfan Can’ın atılmasıyla 10 kişi kalan Fener, Sivas’ı geçerek G.Saray’a mesaj gönderdi.

    Peşindeyim bırakmam

    Fenerbahçe Sivas'ı 3-1 yenerek zirve yarışında çok önemli bir galibiyete imza attı. 22. dakikada Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1. 45+1'de İrfan Can Kahveci'nin altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu filelere gönderdi: 0-2... 45+5'te İrfan Can Kahveci direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı Kanarya, 5 dakika sonra 3-0'ı yakaladı. Kaleci Ali Şaşal'dan seken topu iyi takip eden Ferdi, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. 48'de Pedro'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 53'te Sivaslı Gradel kale dibinden kaçırdı. F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 62'de Gradel, 63'te ise Saiz'in şutlarında kalesinde devleşti. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Sivas, Caicedo ile farkı 2'ye indirdi: 1-3. Fenerbahçe, Sivasspor'u yenerek bugünkü Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye geçti.



    5 YILLIK HASRET SONA ERDİ
    F.Bahçe Sivas'ta son galibiyetini 2018 yılının Nisan ayında 2-1'lik skorla elde etmişti. Fenerbahçe, Sivas deplasmanlarındaki şanssızlığını dün sona erdirdi. Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda oynadığı 15 maçta 11. galibiyetini elde etti.



    FERDİ KADIOĞLU DEPLASMANDA İLKİ BAŞARDI
    Bu sezon ligdeki 3 golünü de deplasmanda atan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında 2 gol kaydetti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Sivas deplasmanları her zaman zordur. Galatasaray'ı son ana kadar takip edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz. İki gol atarak takımıma katkı verdim. Bu galibiyet taraftara hediye olsun" diye konuştu. Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan Ferdi Kadıoğlu bu sezon Kayserispor deplasmanında da fileleri havalandırmıştı. Gol sayısını 3'e çıkartan genç yıldızın Süper Lig'de 3 de asiste bulunuyor.



        FENER 3'LÜ DEFANSLA ÇIKTI
        Fenerbahçe, Sivas maçına uzun bir aradan sonra 3'lü savunma ile çıktı. Szalai'nin yokluğunda defans hattı Serdar-Samet-Peres'ten oluştu.



        NÖBETÇİ GOLCÜ YİNE İŞ BAŞINDA
        Fenerbahçe'nin Sivasspor maçındaki ilk golünü Uruguaylı yıldız Diego Rossi attı. Yıldız futbolcu, Enner Valencia'nın sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu. Süper Lig'deki son 3 golünü oyuna sonradan dahil olarak atan Diego Rossi, 2022/23'te bu şekilde en fazla lig golü kaydeden Fenerbahçe oyuncusu konumunda.



        ENNER VALENCIA HASTANELİK OLDU
        Sivasspor-Fenerbahçe maçının başında talihsiz bir çarpışma yaşandı. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia başına aldığı darbe sonrası yerden kalkamadı. 8. dakikada Arda Güler'in yayın gerisinden ceza sahasına yaptığı ortada hava topuna çıkan Valencia, kaleci Ali Şaşal Vural'ın topu yumrukladığı anda kafasına da vurmasıyla yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük hemen sağlık görevlilerini çağırdı. Valencia sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık bir şekilde hastaneye gittiği öğrenilen Ekvadorlu futbolcunun tomografisi çekildi ve ciddi bir bulguya rastlanmadı. Taburcu edilen Valencia takıma katıldı.



            4'ÜNCÜ SARIYI GÖREN WILLIAN ARAO GİRESUN'A KARŞI YOK
            Fenerbahçe'de kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci dışında, Sivas maçının 2. yarısında sarı kart gören Willian Arao da Giresun deplasmanında forma giyemeyecek. Sivasspor maçında cezalı olan Emre Mor kadroda yer almamıştı.

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            Haberler Spor Fenerbahçe ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda yıktı
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