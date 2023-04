Fenerbahçe ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda yıktı

Fenerbahçe Sivas'ı 3-1 yenerek zirve yarışında çok önemli bir galibiyete imza attı. 22. dakikada Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1. 45+1'de İrfan Can Kahveci'nin altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu filelere gönderdi: 0-2... 45+5'te İrfan Can Kahveci direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı Kanarya, 5 dakika sonra 3-0'ı yakaladı. Kaleci Ali Şaşal'dan seken topu iyi takip eden Ferdi, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. 48'de Pedro'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 53'te Sivaslı Gradel kale dibinden kaçırdı. F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, 62'de Gradel, 63'te ise Saiz'in şutlarında kalesinde devleşti. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Sivas, Caicedo ile farkı 2'ye indirdi: 1-3. Fenerbahçe, Sivasspor'u yenerek bugünkü Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye geçti.