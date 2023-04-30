Fenerbahçe ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda yıktı





FERDİ KADIOĞLU DEPLASMANDA İLKİ BAŞARDI

Bu sezon ligdeki 3 golünü de deplasmanda atan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında 2 gol kaydetti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Sivas deplasmanları her zaman zordur. Galatasaray'ı son ana kadar takip edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz. İki gol atarak takımıma katkı verdim. Bu galibiyet taraftara hediye olsun" diye konuştu. Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan Ferdi Kadıoğlu bu sezon Kayserispor deplasmanında da fileleri havalandırmıştı. Gol sayısını 3'e çıkartan genç yıldızın Süper Lig'de 3 de asiste bulunuyor.