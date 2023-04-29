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    Pire'de zafer gecesi: Fenerbahçe İstanbul'a avantajlı dönüyor

    Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiacos'u devirerek hem seride durumu eşitledi hem de saha avantajını eline geçirdi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri olacak.

    Pire’de zafer gecesi

    Fenerbahçe BEKO Euro- League play-off serisi 2. maçında deplasmanda Olympiacos'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler heyecan dolu maçı 82-78 kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla hem seride durumu 1-1 yaptı hem de 3. ve 4. maçlar öncesi saha avantajını eline geçirdi. İlk çeyrekte kötü savunma yapan temsilcimiz ilk 10 dakikayı 24-10 geride geçti. Karşılıklı basketlere sahne olan 2. çeyreği de önde geçen 37-34'le ev sahibi oldu. 3. çeyrekte de maçın içinde kalan temsilcimiz son çeyreğe 56-51 geride giren taraf oldu.



    SON BÖLÜMDE KAZANDI
    Son çeyreğe etkili giren Fenerbahçe 32. dakikada Davis'in üçlüğü ile ilk kez öne geçti. Rakibine Vezenkov ve McKissic'le karşılık veren ev sahibi yeniden 73-68 öne geçti. Skor üstünlüğünün sürekli değiştiği son bölümde daha az hata yapan temsilcimiz salondan galip ayrıldı.



    YILDIZLARA CEZA YAĞDI
    Euroleague play-off çeyrek final serisinde Real Madrid ile Partizan'ın 2. kez karşı karşıya geldiği maçın son bölümünde çıkan kavga basketbol gündemine oturmuştu. Maç yaşanan olaylar sonucunda 1 dakika 40 saniye erken bitirilmiş ve Partizan'ın 95-80 üstünlüğü ile tescil edilmişti. Euroleague Disiplin Kurulu, Real Madrid'li oyunculardan Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'da forma giyen basketbolculardan Kevin Punter'a 2, Mathias Lessort'a 1 maç men cezası verdi. Ayrıca 2 takıma da 50'şer bin euro para cezası verildi. Partizan'ın 2-0 önde olduğu serinin 3. maçı salı günü Sırbistan'da oynanacak.

        GENÇLERBİRLİĞİ EVİNDE KAZANDI
        TFF 1. Lig' in 35. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde golleri 51. dakikada Muhammed Himmet ve 66. dakikada Doukara kaydetti. Bodrumspor'un golü ise 55'te Hakan'ın penaltısıyla geldi. ev sahibinde Angeler 62, Ege temsilcisinde de Erdem, 90+13'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Gençlerbirliği, ligde puanını 31'e yükseltti. Bodrumspor ise 55 puanda kaldı.



        REAL MADRİD'DE LUKA MODRİC ŞOKU
        İspanyol devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric sakatlandı. Real Madrid Hırvat yıldızla ilgili yaptığı açıklamada, Modric'in sol bacak arka kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Ligde 4-2 kaybedilen Girona maçında sakatlanan Modric'in durumunun belirsizliğini koruduğunu, 6 Mayıs'ta Osasuna'ya karşı oynanacak Kral Kupası finaline yetişip yetişmeyeceğinin bilinmediğini ifade edildi.



        TÜRKİYE BİR ŞEY KAYBETMEZ
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yayıncı kuruluşa Türkiye'nin Euro 2028 ve Euro 2032 şanslarını değerlendirdi. Kasapoğlu "Türkiye, spor organizasyonların markasını yükselten bir ülke. Her türlü imkanımızla organizasyonlara hazırız. Uluslararası alanda böyle organizasyonları verirlerse o projelerin prestiji adına olumlu olur. Avrupa Şampiyonası için müracatlarımız federasyonumuz tarafından gerçekleştirildi ve biz de bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek, kararları destekledik. Eğer karar olumsuz olursa Türkiye'nin kaybedeceği bir şey olmaz" dedi.



            BATSHUAYI YOK PERES VAR
            Fenerbahçe, bugün deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Luan Peres ve King kadroda yer aldı. Takımla idmanlara çıkmaya başlayan Batshuayi ise İstanbul'da kaldı.



            KİRLİ OYUNDA 2. PERDEYİ AÇTILAR!
            Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynanacak derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanması ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında sert bir açıklama yaptı. Hakemin değiştirilmesi durumunda buna karşı çıkmayacaklarını belirten Siyah-Beyazlılar'ın açıklamasında, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır" ifadeleri yer aldı.



            CENK ASLAN'I 2. PERDEYİ AÇTILAR! BOŞ GEÇMİYOR
            Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Siyah-Beyazlı formayla G.Saray'a karşı ligde çıktığı 7 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Cenk, attığı bu 3 golü ise son 4 maçta kaydetti. Aboubakar-Cenk ikilisiyle birlikte Redmond derbide Kartal'ın en büyük kozu olacak.



                ONUR BULUT DAVAYI KAZANDI
                Beşiktaş, Kayserispor ile arasındaki Onur Bulut davasının lehine sonuçlanması üzerine açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kulübümüzü haklı bulmuş ve Kayserispor'un haksız ve hukuka aykırı ithamları çerçevesinde talep ettiği tazminat ve sportif ceza taleplerini reddetmiştir." denildi.



                AİLE ARASINDA TATLIYA BAĞLADIK
                Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, dün ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gomis kriziyle ilgili ilk kez konuşan Timur, "Gomis olayı aile içinde tatlıya bağlandı. Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir" ifadesini kullandı. Takım içindeki aile ortamının şampiyonluğu getireceğini de ifade eden Timur, "Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır" diye konuştu.



                GOMİS'TEN TAKIMA 'ÖZÜR' YEMEĞİ
                Derbi öncesi Galatasaraylı futbolcular dün yemekte bir araya geldi. Yemeği organize eden ismin Befetimbi Gomis olması dikkatleri çekti. Geçtiğimiz günlerde takım içinde yarattığı kriz nedeniyle gündeme oturan, ardından da özür dileyen Fransız yıldız tüm takım arkadaşlarına yemek ısmarladı. Basına kapalı yapılan organizasyona teknik heyet ve Erden Timur'un da katıldığı öğrenildi.



                    ÖMER ERDOĞAN 3 PUANLA BAŞLADI
                    Alanyaspor SÜPER Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Ümraniye'nin 90+4'te Umut'la bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt olarak değerlendirildi ve geçerlilik kazanmadı. Alanya bu sonuçla Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puan çıkardı.

                    SÜPER LİG YÜKSEK SEVİYEDE
                    Cimbom'un orta alandaki yıldızı Sergio Oliveira dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Jorge Jesus'un Türk futboluyla ilgili görüşlerinin hatırlatılması üzerine, "Haberleri takip etmiyorum. Hocanın söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Bence Süper Lig'de çok yüksek seviyede bir oyun oynanıyor"dedi.

                    FENER SİVAS'TA 3 PUAN ARIYOR
                    Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe bugün Sivasspor'a konuk olacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da start alacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart cezalısı. Szalai ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

                    KART SINIRINDA 3 İSİM VAR
                    Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta cezalı oldukları için Sivasspor maçında forma giyemeyen Bakasetas ve Gbamin'in cezalarının sona erdiği Bordo- Mavililer'de Uğurcan, Bartra ve Eren Elmalı bugünkü Konyaspor maçında kart görmeleri halinde gelecek haftaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.


                    FELİX KALMAK İSTİYOR
                    Chelsea'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu Joao Felix'in kiralık sözleşmesini uzatmak istediği ve Atletico Madrid'e geri dönmek istemediği iddia edildi.

                    GARNACHO'DAN 5 YILLIK İMZA
                    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. 18 yaşındaki yıldız şu ana kadar A takımda 31 maça çıktı ve 4 gol attı.


                    HARRİS MERKEZEFENDİ'DE
                    Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Basket, İsrail'in Hapoel Holon takımından 33 yaşında ve 1,96 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Manny Harris'i transfer ettiğini duyurdu.

                    HEDEFİMİZ 1.LİG'E ÇIKMAK
                    Bursaspor futbol sorumlusu Özer Hurmacı, düzenlediğ basın toplantısında gelecek sezon play-offa kalmadan doğrudan TFF 1. Lig'e çıkma hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

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