Pire'de zafer gecesi: Fenerbahçe İstanbul'a avantajlı dönüyor

AİLE ARASINDA TATLIYA BAĞLADIK

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, dün ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gomis kriziyle ilgili ilk kez konuşan Timur, "Gomis olayı aile içinde tatlıya bağlandı. Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Şimdiye kadar oyuncuların hepsine tek tek destek olan Gomis, her zaman onların yanında yer aldı, ağabeylik yaptı. Oyuncular da bunu dile getirdi. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir" ifadesini kullandı. Takım içindeki aile ortamının şampiyonluğu getireceğini de ifade eden Timur, "Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi çok değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı. Bence her türlü sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bunu birbirimize değer vererek yakaladık. İyiler sonunda mutlaka kazanır" diye konuştu.