Pire'de zafer gecesi: Fenerbahçe İstanbul'a avantajlı dönüyor





ÖMER ERDOĞAN 3 PUANLA BAŞLADI

Alanyaspor SÜPER Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Ümraniye'nin 90+4'te Umut'la bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt olarak değerlendirildi ve geçerlilik kazanmadı. Alanya bu sonuçla Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puan çıkardı.



SÜPER LİG YÜKSEK SEVİYEDE

Cimbom'un orta alandaki yıldızı Sergio Oliveira dünkü idman öncesi açıklamalar yaptı. Jorge Jesus'un Türk futboluyla ilgili görüşlerinin hatırlatılması üzerine, "Haberleri takip etmiyorum. Hocanın söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Bence Süper Lig'de çok yüksek seviyede bir oyun oynanıyor"dedi.



FENER SİVAS'TA 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe bugün Sivasspor'a konuk olacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da start alacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart cezalısı. Szalai ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



KART SINIRINDA 3 İSİM VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta cezalı oldukları için Sivasspor maçında forma giyemeyen Bakasetas ve Gbamin'in cezalarının sona erdiği Bordo- Mavililer'de Uğurcan, Bartra ve Eren Elmalı bugünkü Konyaspor maçında kart görmeleri halinde gelecek haftaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.



FELİX KALMAK İSTİYOR

Chelsea'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu Joao Felix'in kiralık sözleşmesini uzatmak istediği ve Atletico Madrid'e geri dönmek istemediği iddia edildi.



GARNACHO'DAN 5 YILLIK İMZA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. 18 yaşındaki yıldız şu ana kadar A takımda 31 maça çıktı ve 4 gol attı.



HARRİS MERKEZEFENDİ'DE

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Basket, İsrail'in Hapoel Holon takımından 33 yaşında ve 1,96 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Manny Harris'i transfer ettiğini duyurdu.



HEDEFİMİZ 1.LİG'E ÇIKMAK

Bursaspor futbol sorumlusu Özer Hurmacı, düzenlediğ basın toplantısında gelecek sezon play-offa kalmadan doğrudan TFF 1. Lig'e çıkma hedeflerinin olduğunu dile getirdi.