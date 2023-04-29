Pire'de zafer gecesi: Fenerbahçe İstanbul'a avantajlı dönüyor

Fenerbahçe BEKO Euro- League play-off serisi 2. maçında deplasmanda Olympiacos'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler heyecan dolu maçı 82-78 kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla hem seride durumu 1-1 yaptı hem de 3. ve 4. maçlar öncesi saha avantajını eline geçirdi. İlk çeyrekte kötü savunma yapan temsilcimiz ilk 10 dakikayı 24-10 geride geçti. Karşılıklı basketlere sahne olan 2. çeyreği de önde geçen 37-34'le ev sahibi oldu. 3. çeyrekte de maçın içinde kalan temsilcimiz son çeyreğe 56-51 geride giren taraf oldu.
SON BÖLÜMDE KAZANDI
Son çeyreğe etkili giren Fenerbahçe 32. dakikada Davis'in üçlüğü ile ilk kez öne geçti. Rakibine Vezenkov ve McKissic'le karşılık veren ev sahibi yeniden 73-68 öne geçti. Skor üstünlüğünün sürekli değiştiği son bölümde daha az hata yapan temsilcimiz salondan galip ayrıldı.
YILDIZLARA CEZA YAĞDI
Euroleague play-off çeyrek final serisinde Real Madrid ile Partizan'ın 2. kez karşı karşıya geldiği maçın son bölümünde çıkan kavga basketbol gündemine oturmuştu. Maç yaşanan olaylar sonucunda 1 dakika 40 saniye erken bitirilmiş ve Partizan'ın 95-80 üstünlüğü ile tescil edilmişti. Euroleague Disiplin Kurulu, Real Madrid'li oyunculardan Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'da forma giyen basketbolculardan Kevin Punter'a 2, Mathias Lessort'a 1 maç men cezası verdi. Ayrıca 2 takıma da 50'şer bin euro para cezası verildi. Partizan'ın 2-0 önde olduğu serinin 3. maçı salı günü Sırbistan'da oynanacak.