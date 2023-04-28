Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Bjelica arasında kritik görüşme: "Hemen başlıyoruz"

Bu sezonun kalan bölümlerinde mevcut oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacak olan Hırvat hoca ile gelecek sezonun planlamasını konuşan Doğan, "Şampiyon olduğumuz sezon tüm transfer ve ekonomik planlamamızı bir önceki sezondan yapmış ve başarı olmuştuk.