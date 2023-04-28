Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Bjelica arasında kritik görüşme: "Hemen başlıyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Bjelica arasında yapılan görüşmede, şampiyon olunan sezon öncesindeki planlama da konuşuldu.
Alınan bilgilere göre; Başkan Doğan, şampiyonluk yaşadıkları geçtiğimiz sezon öncesi uygulamaya soktukları tüm planları yeniden hayata geçirmek istiyor. Bu planlamayı hayata geçirmek için Trabzon'a gelen Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica ile bir araya gelerek yeni sezonun planlamasını yaptı.
Bu sezonun kalan bölümlerinde mevcut oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacak olan Hırvat hoca ile gelecek sezonun planlamasını konuşan Doğan, "Şampiyon olduğumuz sezon tüm transfer ve ekonomik planlamamızı bir önceki sezondan yapmış ve başarı olmuştuk.