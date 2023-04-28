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    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Bjelica arasında kritik görüşme: "Hemen başlıyoruz"

    Başkan Ertuğrul Doğan’ın Nenad Bjelica’ya, “Şampiyon olduğumuz zaman tüm planlamayı bir önceki sezondan yapmış ve bitirmiştik. Şimdi de gelecek sezon için hemen başlıyoruz” dediği öğrenildi.

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    Hemen başlıyoruz

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Bjelica arasında yapılan görüşmede, şampiyon olunan sezon öncesindeki planlama da konuşuldu.

    Alınan bilgilere göre; Başkan Doğan, şampiyonluk yaşadıkları geçtiğimiz sezon öncesi uygulamaya soktukları tüm planları yeniden hayata geçirmek istiyor. Bu planlamayı hayata geçirmek için Trabzon'a gelen Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica ile bir araya gelerek yeni sezonun planlamasını yaptı.

    Bu sezonun kalan bölümlerinde mevcut oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacak olan Hırvat hoca ile gelecek sezonun planlamasını konuşan Doğan, "Şampiyon olduğumuz sezon tüm transfer ve ekonomik planlamamızı bir önceki sezondan yapmış ve başarı olmuştuk.

        Şimdi de gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlıyoruz" diyerek, detaylı bir çalışmanın startını verdiklerini vurguladı.

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        Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Bjelica arasında kritik görüşme: "Hemen başlıyoruz"
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