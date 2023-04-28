Beşiktaş’ta Şenol Güneş zafer planını yaptı: İşte Güneş’in imha planı!

KAPTIRILAN TOPLAR

Öte yandan Beşiktaş'ın teknik patronu, Galatasaray'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topları da değerlendirmeleri gerektiği fikrini taşıyor. Önde baskı yaparak rakiplerini hataya zorlamayı düşünen Şenol Güneş, rakipleriyle ilgili analizini de oyuncularıyla paylaşmaya devam ediyor. Sezonun en kritik maçını kendi sahasında oynayacak olan Kara Kartal, dev maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşıyacak. Puan kaybı halinde Siyah-Beyazlılar'ın umutları tükenecek.