Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş’ta Şenol Güneş zafer planını yaptı: İşte Güneş’in imha planı!

    G.Saray derbisinde 3 puan hedefleyen Beşiktaş’ta Şenol Güneş, zafer planını yaptı. Deneyimli hoca, Cimbom’un zaaflarını öğrencilerine tek tek ezberletiyor.

    İşte Güneş’in imha planı

    Spor toto süper lig'de rakiplerinin son haftada yaşadığı puan kayıplarıyla yeniden şampiyonluk umutları yeşeren beşiktaş, evinde oynayacağı galatasaray derbisinde mutlak 3 puan hedefliyor. siyah-beyazlılar'ın deneyimli çalıştırıcısı şenol güneş, ekibiyle birlikte detaylı bir analiz yaparken cimbom'un zaaflarını da belirledi.

    SOLU KULLANIN
    Rakipleri Galatasaray'da forma giyen Sam Adekugbe'nin olduğu kanadı aktif bir şekilde kullanmak isteyen Şenol Güneş, sağ bekte Valentin Rosier'i sahaya sürecek. Rosier'in önünde ise son haftaların formda ismi ve deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin İngiliz yıldızı Nathan Redmond'un forma giyeceği öğrenildi.

    KAPTIRILAN TOPLAR
    Öte yandan Beşiktaş'ın teknik patronu, Galatasaray'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topları da değerlendirmeleri gerektiği fikrini taşıyor. Önde baskı yaparak rakiplerini hataya zorlamayı düşünen Şenol Güneş, rakipleriyle ilgili analizini de oyuncularıyla paylaşmaya devam ediyor. Sezonun en kritik maçını kendi sahasında oynayacak olan Kara Kartal, dev maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşıyacak. Puan kaybı halinde Siyah-Beyazlılar'ın umutları tükenecek.

        DERSİMiZ GALATASARAY DERBİSİ
        Ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında oynayacağı maça odaklanan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üstünde duruldu. Kara Kartal, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

        KARTAL'IN KOZU CENK TOSUN
        Beşiktaş'ta forma giyen ve teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından adeta yeniden kendini bulan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de takımı adına en önemli kozlardan biri olacak.

        Bu sezon forma giydiği 27 maçta Cenk Tosun 12 kez fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçında gol atmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar'da Cenk'i ara transfer döneminde kadroya dahil edilen ve 7 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile 5 gol üreten İngiliz yıldız Nathan Redmond takip ediyor. Üç isimle Şenol Güneş'in ekibi özel olarak ilgileniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Katılım
        Haberler Spor Beşiktaş’ta Şenol Güneş zafer planını yaptı: İşte Güneş’in imha planı!
            loading
            SON DAKİKA