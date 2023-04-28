Beşiktaş’ta Şenol Güneş zafer planını yaptı: İşte Güneş’in imha planı!

Spor toto süper lig'de rakiplerinin son haftada yaşadığı puan kayıplarıyla yeniden şampiyonluk umutları yeşeren beşiktaş, evinde oynayacağı galatasaray derbisinde mutlak 3 puan hedefliyor. siyah-beyazlılar'ın deneyimli çalıştırıcısı şenol güneş, ekibiyle birlikte detaylı bir analiz yaparken cimbom'un zaaflarını da belirledi.
SOLU KULLANIN
Rakipleri Galatasaray'da forma giyen Sam Adekugbe'nin olduğu kanadı aktif bir şekilde kullanmak isteyen Şenol Güneş, sağ bekte Valentin Rosier'i sahaya sürecek. Rosier'in önünde ise son haftaların formda ismi ve deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin İngiliz yıldızı Nathan Redmond'un forma giyeceği öğrenildi.
KAPTIRILAN TOPLAR
Öte yandan Beşiktaş'ın teknik patronu, Galatasaray'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topları da değerlendirmeleri gerektiği fikrini taşıyor. Önde baskı yaparak rakiplerini hataya zorlamayı düşünen Şenol Güneş, rakipleriyle ilgili analizini de oyuncularıyla paylaşmaya devam ediyor. Sezonun en kritik maçını kendi sahasında oynayacak olan Kara Kartal, dev maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşıyacak. Puan kaybı halinde Siyah-Beyazlılar'ın umutları tükenecek.