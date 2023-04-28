Yeni sezonun planlamasına başlayan Trabzonspor'da liste oluşturmak için arayışlar devam ederken yeni bir isim daha gündeme geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski takımı olan NK Osijek takımında forma giyen Mihael Zaper'in yakın takibe alındığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek. Bu sezon orta sahada oynattığı isimlerden istikrar anlamında çok fazla istediği katkıyı alamayan ve bölgeye kesinlikle bir takviye yapma düşüncesinde olan Trabzonspor yönetimi, Bjelica'nın eski öğrencisi Zaper için izleme sürecini sürdürüyor.
Kalacak ve gidecek isimler konusunda net bir karar vermeyen Bjelica'nın hazırlayacağı bu rapor sonucunda transfer çalışmalarının ve resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.