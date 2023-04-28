SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek. Bu sezon orta sahada oynattığı isimlerden istikrar anlamında çok fazla istediği katkıyı alamayan ve bölgeye kesinlikle bir takviye yapma düşüncesinde olan Trabzonspor yönetimi, Bjelica'nın eski öğrencisi Zaper için izleme sürecini sürdürüyor.