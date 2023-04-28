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    Fırtına’nın gözü Zaper’de: Tecrübeli hoca Bjelica eski kaptanını Trabzon’a istiyor!

    Bordo-Mavili yetkililer Mihael Zaper için izleme sürecini sürdürüyor. Osijek formasını giyen 24 yaşındaki orta alan oyuncusu için önümüzdeki günlerde resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

    Fırtına’nın gözü Zaper’de

    Yeni sezonun planlamasına başlayan Trabzonspor'da liste oluşturmak için arayışlar devam ederken yeni bir isim daha gündeme geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski takımı olan NK Osijek takımında forma giyen Mihael Zaper'in yakın takibe alındığı öğrenildi.

    SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
    24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek. Bu sezon orta sahada oynattığı isimlerden istikrar anlamında çok fazla istediği katkıyı alamayan ve bölgeye kesinlikle bir takviye yapma düşüncesinde olan Trabzonspor yönetimi, Bjelica'nın eski öğrencisi Zaper için izleme sürecini sürdürüyor.

    Kalacak ve gidecek isimler konusunda net bir karar vermeyen Bjelica'nın hazırlayacağı bu rapor sonucunda transfer çalışmalarının ve resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

        DÜŞÜK MALİYETE GELEBİLİR
        BU sezon Hırvatistan Ligi'nde 26 karşılaşmada forma giyen Zaper 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Hırvat futbolcunun oldukça düşük bir maliyetle transfer edilebileceği belirtiliyor.

        Maaş bütçesini aşağıya çekmek isteyen Trabzonspor yönetiminin bu nedenle Zaper transferine sıcak bakacağı ifade ediliyor.

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        Haberler Spor Fırtına’nın gözü Zaper’de: Tecrübeli hoca Bjelica eski kaptanını Trabzon’a istiyor!
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