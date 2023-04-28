Türk Telekom tarih yazıyor: Başkent ekibi Erdem Can ile meydan okuyor!

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nda finale kalarak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirip büyük bir başarı elde etti.
Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde playoff'a bile kalamayan, Avrupa Kupası'na da son 16'da veda eden Türk Telekom, bu sezon başı yeni yapılanma sonucu yaptığı yatırımların meyvesini alıyor.
Başantrenörlüğe uzun yıllar Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenen ve NBA'de görev yapan ilk Türk yardımcı antrenör olan Erdem Can'ı getiren Türk Telekom, 42 yaşındaki genç çalıştırıcıyla tarihi bir sezona imza atmış durumda.