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    Türk Telekom tarih yazıyor: Başkent ekibi Erdem Can ile meydan okuyor!

    7 Days Avrupa Kupası’nda finale kalan Türk Telekom, 3 Mayıs’ta Gran Canaria’yı yenerse tarihinde ilk Avrupa Kupası zaferini yaşayacak. Erden Can’ın öğrencileri bunu başarırsa önümüzdeki yıl Euroleague’de boy gösterecek...

    Türk Telekom tarih yazıyor

    Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nda finale kalarak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirip büyük bir başarı elde etti.

    Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde playoff'a bile kalamayan, Avrupa Kupası'na da son 16'da veda eden Türk Telekom, bu sezon başı yeni yapılanma sonucu yaptığı yatırımların meyvesini alıyor.

    Başantrenörlüğe uzun yıllar Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenen ve NBA'de görev yapan ilk Türk yardımcı antrenör olan Erdem Can'ı getiren Türk Telekom, 42 yaşındaki genç çalıştırıcıyla tarihi bir sezona imza atmış durumda.

        7Days Avrupa Kupası'nda son olarak Ukrayna ekibi Prometey'in 13 maçlık galibiyet serisini 76-74'lük skorla bitiren Türk Telekom, şimdi finalde kupayı kaldırmak için gün sayıyor.

        Türk Telekom finalde İspanyol ekibi Gran Canaria'yla 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

        Türk Telekom finalde Gran Canaria'yı yenerse, 25 yıl sonra Avrupa basketbolunun en üst düzey ligi olan Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. Başkent ekibi, gelecek hafta şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak.

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        Haberler Spor Türk Telekom tarih yazıyor: Başkent ekibi Erdem Can ile meydan okuyor!
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