Fener’de Jesus çatlağı: Yönetim Jorge Jesus konusunda ikiye bölündü!

Başkan Ali Koç, yöneticileriyle yaptığı toplantıda, "Jorge Jesus çok kariyerli ve iyi bir teknik adam. Takımı, kulübü ve ligi artık çok iyi tanıyor. Bu sezon ligdeki sonuç ne olursa olsun ben kendisiyle devam edilmesi taraftarıyım. Gelecek sezon çok daha rahat ve başarılı bir sezon geçireceğinden eminim" ifadelerini kullandığı bildirildi.