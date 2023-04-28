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    • Spor
    • 28.04.2023 09:30
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    • 28.04.2023 09:36
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    Okan Buruk'tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, derbiyi kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev maça sayılı günler kala sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Buruk'un o tercihleri...

    takvim.com.tr
    Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
    Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

    İki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
    Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

    30 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
        Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

        Kritik maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
        Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

        Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu merak konusu oldu.
        Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

        Ligin 30. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldız, ikinci yarı öncesi tedbir amaçlı oyundan alınmıştı.
            Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

            Icardi, 31. haftada Fatih Karagümrük ile oynanan maça kulübede başlamış ve ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
            Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

            Teknik direktör Okan Buruk, kritik derbi öncesi 30 yaşındaki golcüyle ilgili kararını verdi.
            Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

            ICARDI 11'E!

            Buruk, sakatlığını tamamen atlatan Mauro Icardi'ye Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verecek.
                Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                Icardi'nin sakatlığı ve Barış Alper Yılmaz'ın cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçına forvet çıkan Nicolo Zaniolo ise yedeğe çekilecek.
                Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
                Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                İşte Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi muhtemel 11'i...
                    Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                    MUSLERA
                    Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                    BOEY
                    Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                    NELSSON
                        Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                        ABDÜLKERİM BARDAKCI
                        Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                        ADEKUGBE
                        Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                        TORREIRA
                            Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                            OLIVEIRA
                            Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                            RASHICA
                            Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

                            KEREM AKTÜRKOĞLU
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                                Haberler Spor Okan Buruk'tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...
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