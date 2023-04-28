Okan Buruk’tan sürpriz 11 kararı! Beşiktaş derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
İki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
30 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
İki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
30 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Kritik maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu merak konusu oldu.
Ligin 30. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldız, ikinci yarı öncesi tedbir amaçlı oyundan alınmıştı.
Icardi, 31. haftada Fatih Karagümrük ile oynanan maça kulübede başlamış ve ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
Teknik direktör Okan Buruk, kritik derbi öncesi 30 yaşındaki golcüyle ilgili kararını verdi.
ICARDI 11'E!
Buruk, sakatlığını tamamen atlatan Mauro Icardi'ye Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev verecek.
Icardi'nin sakatlığı ve Barış Alper Yılmaz'ın cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçına forvet çıkan Nicolo Zaniolo ise yedeğe çekilecek.
Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi muhtemel 11'i...