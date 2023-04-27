Fransızlardan heyecanlandıran Icardi iddiası: Görüşmeler yeniden başlıyor...

Galatasaray'ın Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.
Kulüpler arasında Arjantinli golcü için görüşmeler devam ederken, Fransız basını Cimbom'un transfer görüşmelerinde sürpriz bir isimden destek aldığını yazdı.
OBAIDLY'DEN DESTEK
Haberde PSG'nin Mauro Icardi ile vedalaşacağı vurgulanırken Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi arasındaki görüşmeye, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'un CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin de aracılık yaptığı belirtildi.