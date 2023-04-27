Fransızlardan heyecanlandıran Icardi iddiası: Görüşmeler yeniden başlıyor...

TOP ARTIK PSG'DE

Ayrıca, "10 milyon euro tutarındaki transferin tamamlanması için artık top PSG'de" denildi. Yayıncı kuruluşun CEO'su Yousef Al- Obaidly'nin Süper Lig'in marka değerini artıracak futbolculardan biri olan Mauro Icardi'nin kalmasından yana bir tavır sergilediği ifade edildi.