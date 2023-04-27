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    Fransızlardan heyecanlandıran Icardi iddiası: Görüşmeler yeniden başlıyor...

    Fransızlar, PSG ile iyi ilişkileri bulunan yayıncı kuruluşun Katarlı CEO’su Yousef Al-Obaidly’nin Mauro Icardi transferinde Cimbom’a destek olduğunu iddia ederken, “Top artık PSG’de” ifadesi kullanıldı.

    Ne ’Katar’ güzel operasyon

    Galatasaray'ın Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

    Kulüpler arasında Arjantinli golcü için görüşmeler devam ederken, Fransız basını Cimbom'un transfer görüşmelerinde sürpriz bir isimden destek aldığını yazdı.

    OBAIDLY'DEN DESTEK
    Haberde PSG'nin Mauro Icardi ile vedalaşacağı vurgulanırken Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi arasındaki görüşmeye, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'un CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin de aracılık yaptığı belirtildi.

        TOP ARTIK PSG'DE
        Ayrıca, "10 milyon euro tutarındaki transferin tamamlanması için artık top PSG'de" denildi. Yayıncı kuruluşun CEO'su Yousef Al- Obaidly'nin Süper Lig'in marka değerini artıracak futbolculardan biri olan Mauro Icardi'nin kalmasından yana bir tavır sergilediği ifade edildi.

        Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 20 maça çıkan Mauro Icardi, 14 gol attı ve 8 asist üretti.

        DEV EKİPLER İSTİYOR
        Bilindıği üzere menajerliğini Wanda Nara'nın yaptığı Icardi'ye İtalya'dan Juventus ve Milan'ın dışında Roma ekibi de ilgi gösteriyor.

            Icardi'nin adı Serie A ekiplerinin yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid ile de anılmıştı. Tangocu, "Galatasaray'da mutluyum" ifadesini kullanmıştı.



            GALATASARAY'DA KENDİNİ BULDU
            Fransa'dakİ haberlerde, yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin Galatasaray formasıyla kendini bulduğu ve futbolcunun transferinin yakında netleşeceği belirtildi.

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            Haberler Spor Fransızlardan heyecanlandıran Icardi iddiası: Görüşmeler yeniden başlıyor...
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