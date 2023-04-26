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    • Spor
    • 26.04.2023 16:43
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    • 26.04.2023 16:43
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    Beşiktaş Galatasaray'a kaybetmiyor!

    Beşiktaş, Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Galatasaray’ı konuk ettiği son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 13 gol atarken, ağlarında yalnızca 4 gol gördü.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Galatasaray’a kaybetmiyor!
    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Kartal, bu sezon ligde geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

    KARTAL'IN İÇ SAHA AVANTAJI

    Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, Galatasaray'a karşı da sahasında uzun süredir kaybetmiyor. 2014-2015 sezonunda Vodafone Park'ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Cimbom'u, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kaybetmişti.

    Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede rakibine kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

    Beşiktaş'ın, 2014-15'ten sonra sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

    2015-2016

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

    2016-2017

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

    2017-2018

    Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

    2018-2019

    Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

    2019-2020

    Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

    2020-2021

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

    2021-2022

    Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

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    Haberler Spor Beşiktaş Galatasaray'a kaybetmiyor!
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