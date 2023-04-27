Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu: Kupaya hasret kalan kanarya kalesini de kaybetti!



KALEYİ KAYBEDEN SAVAŞI KAYBEDER! - Onur ÖZKAN

Tarihin akışını belirlemiş olan savaşlarda 'kale savunması' denen bir gerçek vardır. Çünkü kalesini kaybeden, savaşı da kaybeder. Aziz Yıldırım döneminde rakiplerin dizleri titreyerek gittiği Kadıköy artık eğlence merkezinden farksız bir hal aldı. Fenerbahçe'nin kupa hasretine sebep olan birçok faktör var elbette. Ancak Sarı-Lacivertliler'in iç sahadaki gücünü yitirmesi, Kadıköy'ün cehennemden cennete dönüşü, kulübe en büyük darbeyi indirdi.

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