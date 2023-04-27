Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu: Kupaya hasret kalan kanarya kalesini de kaybetti!

Koç öncesi iç saha maçlarında başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe şimdilerde ise bu başarıya hasret...
Son lig maçında evinde düşme hattındaki İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Koç öncesi iç saha maçlarında başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe şimdilerde ise bu başarıya hasret...
Son lig maçında evinde düşme hattındaki İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
180 GOL ATTI 109 GOL YEDİ
Bu maçlarda 180 gol atan Fener kalesinde 109 gol gördü. Fenerbahçe, Ali Koç'la birlikte iç sahada yüzde 57 galibiyet oranı yakaladı. Maç başına yenen gol ise 1.2. Sarı-Lacivertliler bu süreçte Kadıköy'de 1.9 puan ortalaması tutturdu.
Fenerbahçe bu sezon özellikle düşme hattındaki takımları Kadıköy'de mağlup edemedi. Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 kaybederken İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, düşme hattındaki takımlara 7 puan kaptırarak taraftarını kahretti.
KALEYİ KAYBEDEN SAVAŞI KAYBEDER! - Onur ÖZKAN
Tarihin akışını belirlemiş olan savaşlarda 'kale savunması' denen bir gerçek vardır. Çünkü kalesini kaybeden, savaşı da kaybeder. Aziz Yıldırım döneminde rakiplerin dizleri titreyerek gittiği Kadıköy artık eğlence merkezinden farksız bir hal aldı. Fenerbahçe'nin kupa hasretine sebep olan birçok faktör var elbette. Ancak Sarı-Lacivertliler'in iç sahadaki gücünü yitirmesi, Kadıköy'ün cehennemden cennete dönüşü, kulübe en büyük darbeyi indirdi.