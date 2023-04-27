Aslan dünya devlerini solladı: Avrupa'nın en iyisi oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip olan Galatasaray, Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon toplamda en fazla gol beklentisi üreten takımlar listesinde dev kulüpleri geride bırakmayı başardı ve 3. sırada kendisine yer buldu. Cimbom 76.22 yüzdesi ile Alman ekibi Bayern Münih'in yanı sıra Arsenal, Manchester City, Inter gibi dünya devleri solladı. Listede Hollanda'dan PSV Eindhoven 80.08 ile zirvede yer alırken, Portekiz devi Benfica 77.1 beklentiyle ikinci oldu. 3. sıradaki Galatasaray'ı Ajax ve Inter ekipleri takip etti. Bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 70 puan toplayan Aslan, 67 gol atıp kalesinde ise 23 gol gördü.
FENERBAHÇE İLK MAÇINI YİTİRDİ
THY Euroleague'deki tek temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Play-Off serisi ilk maçında Olympiakos'a konuk oldu. Sarı- Lacivertliler, ilk periyotta rakibine 21-19 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte Yunan ekibi, 37- 35'le soyunma odasına üstün girdi. Üçüncü bölümde sadece 16 sayı atabilen Sarı-Lacivertliler, potasında 26 sayı gördü ve son bölüme 63-51'le geride girildi. Son bölümde ekibimiz savunmada zaafiyet yaşadı ve maçı 79-68 kaybederek seride 1-0 geri düştü. İkinci maç yarın saat 21.30'da oynanacak. 3 galibiyet alan turlayacak.
BAKAN KURUM VE ÜNLÜLER YARDIM MAÇINDA BULUŞUYOR
Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim'un gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkıyor. Bakan Kurum ile depremzede çocukların "Yükselen Anadolu" takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç bugün saat 15.00'de TFF Riva Tesislerinde oynanacak. Özel maçı ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek.