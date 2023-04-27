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    Aslan dünya devlerini solladı: Avrupa'nın en iyisi oldu!

    Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, Avrupa’nın en değerli 10 liginde en fazla gol beklentisi üreten ekipler listesinde 3. sırada yer alıp dünya devlerini solladı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri....

    Aslan dünya devlerini solladı

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip olan Galatasaray, Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon toplamda en fazla gol beklentisi üreten takımlar listesinde dev kulüpleri geride bırakmayı başardı ve 3. sırada kendisine yer buldu. Cimbom 76.22 yüzdesi ile Alman ekibi Bayern Münih'in yanı sıra Arsenal, Manchester City, Inter gibi dünya devleri solladı. Listede Hollanda'dan PSV Eindhoven 80.08 ile zirvede yer alırken, Portekiz devi Benfica 77.1 beklentiyle ikinci oldu. 3. sıradaki Galatasaray'ı Ajax ve Inter ekipleri takip etti. Bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 70 puan toplayan Aslan, 67 gol atıp kalesinde ise 23 gol gördü.



    FENERBAHÇE İLK MAÇINI YİTİRDİ
    THY Euroleague'deki tek temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Play-Off serisi ilk maçında Olympiakos'a konuk oldu. Sarı- Lacivertliler, ilk periyotta rakibine 21-19 üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte Yunan ekibi, 37- 35'le soyunma odasına üstün girdi. Üçüncü bölümde sadece 16 sayı atabilen Sarı-Lacivertliler, potasında 26 sayı gördü ve son bölüme 63-51'le geride girildi. Son bölümde ekibimiz savunmada zaafiyet yaşadı ve maçı 79-68 kaybederek seride 1-0 geri düştü. İkinci maç yarın saat 21.30'da oynanacak. 3 galibiyet alan turlayacak.



    BAKAN KURUM VE ÜNLÜLER YARDIM MAÇINDA BULUŞUYOR
    Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim'un gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkıyor. Bakan Kurum ile depremzede çocukların "Yükselen Anadolu" takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç bugün saat 15.00'de TFF Riva Tesislerinde oynanacak. Özel maçı ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



        ÖZBEK: 500 KONTEYNER EVİN BÜTÇESI HAZIR
        G.Saray Başkanı Dursun Özbek, depremzedeler için toplanan yardımlar hakkında bilgi verdi. Özbek, "500 konteyner için bütçemizi tamamladık. İmalat yapılıyor. 100 tanesini Nurdağı'na sevk ettik" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a 250 kalıcı konutun da sözünü verdiklerini aktaran Başkan Özbek, "Destek toplamaya devam etmeliyiz" yorumunda bulundu.



        STATTAKİ İDMAN İPTAL EDİLDİ
        Beşiktaş derbisinde 3 puan hedefleyen Galatasaray'ın NEF Stadı'nda taraftara açık bir antrenman yapacağı gündeme gelmişti. Sahası bakımda olan Cimbom'da yöneticilerin bu karardan vazgeçtiği öğrenildi. Derbi gününe kadar idmanlar Florya'da yapılacak.



        LIVAKOVIC'TE RAKİP UNITED
        İngiliz basını, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken ve Galatasaray ile adı anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e Ada'dan talip çıktığını yazdı. Haberde, Dinamo Zagreb ekibinde oynayan Livakovic'e Manchester United'ın yakından ilgi gösterdiği ifade edildi. 28 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 10 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu sezon 44 maçta oynayan Hırvat eldiven 10 maçta gol yemedi.



            FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEMIŞTİ
            Vıllareal'in eski orta saha oyuncusu Marcos Senna, Fenerbahçe ile ilgili transfer itirafında bulundu. Senna, "Luis Aragones beni Fenerbahçe'ye götürmeyi çok istedi. Sözleşme yenilediğim için gidemedim. Yerime Josico'yu aldılar" dedi.



            SORUNLARI ÇÖZÜP BAŞARACAĞIZ
            Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisindeki yazısında önemli ifadeler kullandı. Doğan, "Takımın yıllık maaş bütçesi ödenebilir seviyeye düşürülecek. Başta stadyum olmak üzere yeni sponsorluklar kazandırılacak ve gelir getirici projeler hayata geçirilecek. TS Club tarafındaki organizasyon ile loca, bilet ve kombine satışları yeniden düzenlenecek" dedi.

            YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ
            Doğan, "Kulübümüzün bugünkü ekonomisi ve saha sonuçları arzuladığımız noktada olmayabilir. Ancak yakın zamanda inanç ve inatla bu sorunları çözerek yeniden bir başlangıç yapacağız. 1975-76 sezonunda Anadolu ihtilali yapılarak başlayan, 2021-2022'de coşkunun zirve yaptığı şampiyonluklara, yenilerini ilave edeceğiz" dedi.

            BÜYÜK TAKIM RUHU GÖSTERİN
            Trabzonspor'da Hırvat teknik adam Nenad Bjelica rüzgarı esmeye başladı. Geçtiğimiz hafta göreve gelen ve tek idmanla Sivasspor maçında takımın başında sahaya çıkan Hırvat Teknik Direktör, alınan farklı yenilgiden çok takımın geriye düştükten ve 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon verememesine takılmıştı.
            ASLA PES ETMEYİN
            Bjelica idmanlarda sık sık oyuncularını uyardı. Topu kaybeden oyuncunun tekrar topu kazanması, yenilen golden sonra reaksiyon verilmesi için çalışan Bjelica, "Maç 90 dakikadır. Asla pes etmemeniz gerekiyor. Geriye düştüğünüzde veya eksik kaldığınızda reaksiyon verin. Büyük takım ruhu gösterin" şeklinde ifadeler kullandı.



                DERBİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
                Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Isınma koşularıyla başlayıp, pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.



                GÜNEŞ'İN TATLI SIKINTISI
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray derbisinin kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Tecrübeli hocanın 10 futbolcuyu belirlediği sadece sağ bekte Onur ve Rosier arasında bir kararsızlık yaşadığı öğrenildi.

                ROSİER ŞU AN BİR ADIM ÖNDE
                Tecrübeli hocanın son oynanan Ümraniye maçına 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Valentin Rosier'in performansından memnun kaldığı belirtildi. Onur Bulut ihtimalini de düşünen Şenol Güneş, Rosier'in ofansif anlamda sergilediği oyunun derbide daha etkili olacağına inandığı ve pazar günü formayı Valentin Rosier'e vereceği belirtildi.

                BEŞİKTAŞ'IN BORİNİ PLANI
                Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak takımında kalan Karagümrük'lü Fabio Borini için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 32 yaşındaki İtalyan hücumcunun 1 milyon euro imza parası karşılığında ikna edilmesi planlanıyor. İtalyan futbolcu, forma giydiği 27 lig maçında 19 gol atıp, 8 de asist yaptı.

                VODAFONE PARK KAPALI GİŞE
                Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile oynacağı maçın biletleri dün satışı çıktı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler 1 dakika içinde tükendi. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbiyi yaklaşık 42 bin Beşiktaşlı taraftar takip edecek.

                FENER'DE FATURA SAMET'E KESİLDİ
                Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son haftalarda yaptığı bireysel hatalarla eleştiri alan Samet Akaydın'a kulübe yolu göründü. Sarı- Lacivertliler'in teknik patronu Jorge Jesus'un, Sivasspor maçında Samet'i kulübeye çekip Serdar Aziz'i ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. 29 yaşındaki stoper, çıktığı 17 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı. Adana Demirspor'dan transfer edilen futbolcu, sezon genelinde yüzde 62.9 ikili mücadele istatistiği yakalarken, hava toplarının ise yüzde 67.5'ini kazanmayı bildi.

                DUBOIS BİR ADIM ÖNE GEÇTİ
                G.Saray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk, maç öncesinde sol bek pozisyonunda bir kararsızlık yaşıyor. İlk 11'de oynayacak 10 ismi belirleyen Buruk, Sam Adekugbe'nin yerine Leo Dubois'i oynatmayı düşünüyor. Cimbom'un hocası son haftaların formda ismi Rashica'yı 11'den kesmek istemiyor fakat yabancı sınırı başarılı çalıştırıcıyı düşündürüyor. Sağda Yunus Akgün sürprizi de gelebilir.

                DENVER VE SUNS EŞLEŞTİ
                NBA play-off ilk turunda Denver, Minnesota'yı 112-109 yenerek seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Denver'ın yarı finaldeki rakibi ise Clippers'ı 136-130 yenerek seriyi 4-1 kazanan Suns oldu.

                ELEMELER İZMİR'DE OLACAK
                Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası elemeleri 27 Eylül- 1 Ekim arasında İzmir'de düzenlenecek spor ve e-spor fuarı Expo Sport 2023'te gerçekleşecek.

                ATTİLA SZALAİ SAKATLANDI
                Fenerbahçe'de Attila Szalai'nın İstanbulspor maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildi. Macar futbolcu sahalardan 1-2 hafta uzak kalacak. Szalai'nin yerine Sivas maçında Luan Peres'in forma giymesi bekleniyor.

                CİTY ARSENAL'İ PARÇALADI
                Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'i evinde De Bruyne (2), Stones ve Haaland'ın golleriyle 4-1 yendi. 33 maç yapan Arsenal 75 puanla hala lider fakat City 31 maçta 73 puana yükselip, büyük bir avantaj elde etti.

                INTER KUPADA FİNALDE
                İtalya Kupası yarı finalinde Inter 1-1'in rövanşında Juventus'u Federico Dimarco'nun golüyle 1-0 yendi. Finale yükselen Inter'in rakibi bugün 22.00'de Fiorentina- Cremonese maçıyla belli olacak.

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