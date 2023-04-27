Aslan dünya devlerini solladı: Avrupa'nın en iyisi oldu!

BEŞİKTAŞ'IN BORİNİ PLANI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak takımında kalan Karagümrük'lü Fabio Borini için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 32 yaşındaki İtalyan hücumcunun 1 milyon euro imza parası karşılığında ikna edilmesi planlanıyor. İtalyan futbolcu, forma giydiği 27 lig maçında 19 gol atıp, 8 de asist yaptı.

VODAFONE PARK KAPALI GİŞE

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile oynacağı maçın biletleri dün satışı çıktı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler 1 dakika içinde tükendi. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbiyi yaklaşık 42 bin Beşiktaşlı taraftar takip edecek.



FENER'DE FATURA SAMET'E KESİLDİ

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son haftalarda yaptığı bireysel hatalarla eleştiri alan Samet Akaydın'a kulübe yolu göründü. Sarı- Lacivertliler'in teknik patronu Jorge Jesus'un, Sivasspor maçında Samet'i kulübeye çekip Serdar Aziz'i ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. 29 yaşındaki stoper, çıktığı 17 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı. Adana Demirspor'dan transfer edilen futbolcu, sezon genelinde yüzde 62.9 ikili mücadele istatistiği yakalarken, hava toplarının ise yüzde 67.5'ini kazanmayı bildi.



DUBOIS BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

G.Saray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk, maç öncesinde sol bek pozisyonunda bir kararsızlık yaşıyor. İlk 11'de oynayacak 10 ismi belirleyen Buruk, Sam Adekugbe'nin yerine Leo Dubois'i oynatmayı düşünüyor. Cimbom'un hocası son haftaların formda ismi Rashica'yı 11'den kesmek istemiyor fakat yabancı sınırı başarılı çalıştırıcıyı düşündürüyor. Sağda Yunus Akgün sürprizi de gelebilir.



DENVER VE SUNS EŞLEŞTİ

NBA play-off ilk turunda Denver, Minnesota'yı 112-109 yenerek seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Denver'ın yarı finaldeki rakibi ise Clippers'ı 136-130 yenerek seriyi 4-1 kazanan Suns oldu.



ELEMELER İZMİR'DE OLACAK

Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası elemeleri 27 Eylül- 1 Ekim arasında İzmir'de düzenlenecek spor ve e-spor fuarı Expo Sport 2023'te gerçekleşecek.



ATTİLA SZALAİ SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nın İstanbulspor maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildi. Macar futbolcu sahalardan 1-2 hafta uzak kalacak. Szalai'nin yerine Sivas maçında Luan Peres'in forma giymesi bekleniyor.



CİTY ARSENAL'İ PARÇALADI

Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'i evinde De Bruyne (2), Stones ve Haaland'ın golleriyle 4-1 yendi. 33 maç yapan Arsenal 75 puanla hala lider fakat City 31 maçta 73 puana yükselip, büyük bir avantaj elde etti.



INTER KUPADA FİNALDE

İtalya Kupası yarı finalinde Inter 1-1'in rövanşında Juventus'u Federico Dimarco'nun golüyle 1-0 yendi. Finale yükselen Inter'in rakibi bugün 22.00'de Fiorentina- Cremonese maçıyla belli olacak.