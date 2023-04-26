Yine olaylı bir vedaya mı hazırlanıyor? İşte Jorge Jesus'ın son dönemdeki olaylı ayrılıkları

Taraftarlara yönelik el-kol hareketleri yapan Jorge Jesus bardağı taşırdı. Kariyerinin son döneminde görev yaptığı tüm takımlardan ayrılıkları büyük ses getiren Portekizli teknik adamın bu vukuatı, "Yine olaylı bir vedaya hazırlanıyor" yorumlarını beraberinde getirdi. İşte Jesus'un son dönemdeki olaylı ayrılıkları:
2019-AL HİLAL
Sürpriz bir kararla Arabistan'ın yolunu tutan Jesus için Körfez macerası iyi başladı. Ama sezonun ortasına yaklaşıldığında Portekizli hocayla ilgili ayrılık iddiaları başladı. Yönetimi, Jesus'a yeni sözleşme teklifi yaptı. Teklif kabul edilmeyince ocak ayında tecrübeli teknik adam gönderildi.