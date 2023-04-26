Yine olaylı bir vedaya mı hazırlanıyor? İşte Jorge Jesus'ın son dönemdeki olaylı ayrılıkları





2019-FLAMENGO

Jesus, Brezilya'da önemli başarılar yaşadı. Hatta yeni sözleşme de imzalandı. Ancak bir klasik olarak sezonun sonuna doğru sorunlar başladı. Jesus, Benfica'da başkanlığa aday olan arkadaşı Vieira'nın teklifini kabul edip şok bir kararla sezonun bitimine 2 ay kala Flamengo'dan ayrıldı.