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    Yine olaylı bir vedaya mı hazırlanıyor? İşte Jorge Jesus'ın son dönemdeki olaylı ayrılıkları

    Kariyerinin son döneminde tüm kulüplerden gerilimli bir şekilde ayrılan Portekizli hocanın İstanbul maçı sonrası taraftara yaptığı hareket bardağı taşırdı. Jesus’la ilgili, “Yine olaylı bir vedaya hazırlanıyor” denildi...

    Bir Jesus klasiği!

    Taraftarlara yönelik el-kol hareketleri yapan Jorge Jesus bardağı taşırdı. Kariyerinin son döneminde görev yaptığı tüm takımlardan ayrılıkları büyük ses getiren Portekizli teknik adamın bu vukuatı, "Yine olaylı bir vedaya hazırlanıyor" yorumlarını beraberinde getirdi. İşte Jesus'un son dönemdeki olaylı ayrılıkları:



    2018-SPORTING LIZBON
    Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Sporting, kupa finalinde Aves'e 2-1 yenilince ortalık karıştı. Taraftarlar tesisleri bastı, Jesus ve futbolculara saldırdı. Bazı futbolcular yaralandı. Olaydan kısa bir süre sonra yönetim, Jesus'la yolları ayırdı.



    2019-AL HİLAL
    Sürpriz bir kararla Arabistan'ın yolunu tutan Jesus için Körfez macerası iyi başladı. Ama sezonun ortasına yaklaşıldığında Portekizli hocayla ilgili ayrılık iddiaları başladı. Yönetimi, Jesus'a yeni sözleşme teklifi yaptı. Teklif kabul edilmeyince ocak ayında tecrübeli teknik adam gönderildi.



        2019-FLAMENGO
        Jesus, Brezilya'da önemli başarılar yaşadı. Hatta yeni sözleşme de imzalandı. Ancak bir klasik olarak sezonun sonuna doğru sorunlar başladı. Jesus, Benfica'da başkanlığa aday olan arkadaşı Vieira'nın teklifini kabul edip şok bir kararla sezonun bitimine 2 ay kala Flamengo'dan ayrıldı.



        2020-BENFICA
        Portekiz'e geri dönen Jesus'a büyük imkanlar tanındı. 2 sezonda 120 milyon Euro'nun üzerinde transfer yapıldı. Ama hüsran yaşandı. Başkan ve yönetimle arası açılan Jesus'a taraftarlar da isyan bayrağını açtı. Sözleşmesi feshedilen tecrübeli hocanın 2. Benfica macerası 1.5 yıl sürdü.

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