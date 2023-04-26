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    Trabzonspor hocası Bjelica’dan oyunculara net mesaj: "Kazanmak isteyen benimle kalır"

    Bjelica, “Bizimle beraber kimlerin kalabileceğini göreceğimiz bir süreç olacak. Oyunculara da bu 7 maçın benim çok önemli olduğunu ve her maçı kazanmak istediğimi ve bu maçları kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağımı söyledim” dedi.

    Kazanmak isteyen benimle kalır

    Trabzonspor'un Hırvat Teknik Direktörü Nenad Bjelica dün basın toplantısı düzenledi.

    Bjelica, "Trabzonspor ile görüşmemiz aslında çok uzun sürmedi. 2 günlük bir görüşme sürecinden bahsediyoruz. Kulübün bana olan ilgisini net şekilde anlatması ve görüşmelerin çok fazla uzamadan benim de orada olmak istememden dolayı, herkes görüşlerin çok net ve hızlıca ifade ettiği için 2 gün süren kısa bir görüşme periyodumuz oldu.

    Buraya gelmeden önce Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu, son şampiyon olduğunu ve ne kadar büyük hedeflere koşan bir kulüp olduğunu bilen birisiydim, geldiğimde bunu da gördüm. Problemli olan sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zaten bu problemler olmasa ben de burada olmazdım. Hep beraber çalışmayla bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

        KONYASPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ
        Bjelica Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Arabam. com Konyaspor maçı ile ilgili de "Konyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Ben geçen gün oyuncularımızla yaptığımız toplantıda da söyledim son 7 maçlık süreci bizlerde bu 7 maçlık sürecin çok önemli olduğunu düşünen oyuncularla oynayacağız.

        Bizimle beraber kimin önümüzdeki yıl kalmak istediğini, kimlerin kalabileceğini ya da kimlere güvenebileceğimizi göreceğimiz bir süreç olacak bizim adımıza da. Oyunculara da bu 7 maçın benim çok önemli olduğunu ve her maçı kazanmak istediğimi ve bu maçları kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı. Bjelica, ilk maçında Sivasspor'a 4-1 yenilmişti.



        ANTRENMANDA YÜKSEK TEMPO
        Trabzonspor'un dün gercekleşen idmanında tempo çok yüksekti. Sık sık çalışmayı durduran ve oyuncularına uyarılarda bulunan Bjeilca, antrenmanda mücadelenin ön plana çıkmasını istedi. Sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Denswil antrenmana katılmadı.



            BİR OYUN STİLİ OLUŞTURACAĞIZ
            Hırvat teknik adam,"Bu sezon son oynadığımız maçlarda bir oyun stili yaratmaya çalışacağız. Bu da çalışarak olacak. Bu bir risk. Sezonun sonuna kadar kendi yaratmadığınız takımla beraber mücadele vermeye çalışacağız. Bunun bir risk olduğunu kabul ediyorum" diye konuştu.



            SİSTEM DEĞİL DETAY KAZANDIRIR
            Hırvat hoca, oyun planı ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim sistemimiz değişime açık bir sistem olacak. Çünkü hiçbir zaman sistemler maç kazandırmaz. Maçı kazandıracak olan organizasyon ve oyun disiplinidir. Bu tür detaylar size maçı kazandırır ya da kaybettirir" dedi.

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