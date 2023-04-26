Trabzonspor hocası Bjelica’dan oyunculara net mesaj: "Kazanmak isteyen benimle kalır"

Buraya gelmeden önce Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu, son şampiyon olduğunu ve ne kadar büyük hedeflere koşan bir kulüp olduğunu bilen birisiydim, geldiğimde bunu da gördüm. Problemli olan sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zaten bu problemler olmasa ben de burada olmazdım. Hep beraber çalışmayla bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.