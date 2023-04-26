Trabzonspor hocası Bjelica’dan oyunculara net mesaj: "Kazanmak isteyen benimle kalır"

Trabzonspor'un Hırvat Teknik Direktörü Nenad Bjelica dün basın toplantısı düzenledi.
Bjelica, "Trabzonspor ile görüşmemiz aslında çok uzun sürmedi. 2 günlük bir görüşme sürecinden bahsediyoruz. Kulübün bana olan ilgisini net şekilde anlatması ve görüşmelerin çok fazla uzamadan benim de orada olmak istememden dolayı, herkes görüşlerin çok net ve hızlıca ifade ettiği için 2 gün süren kısa bir görüşme periyodumuz oldu.
Buraya gelmeden önce Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu, son şampiyon olduğunu ve ne kadar büyük hedeflere koşan bir kulüp olduğunu bilen birisiydim, geldiğimde bunu da gördüm. Problemli olan sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zaten bu problemler olmasa ben de burada olmazdım. Hep beraber çalışmayla bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.