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    • 24.04.2023 17:07
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    • 24.04.2023 17:13
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    Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim hastaneye kaldırıldı! Burnundan operasyon geçirdi

    Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in hastaneye kaldırıldı. Burnundan operasyon geçiren Terim'in sağlık durumunun iyi olduğ öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Fatih Terim hastaneye kaldırıldı

    Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

    Edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.




    CİDDİ BİR OPERASYON DEĞİL
    Hastaneden ve doktorlardan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken Terim'in geçirdiği operasyonun çok ciddi olmadığı ve hastanede yatmayacağı bilgisine ulaşıldı.



    POLİP TEMİZLEME OPERASYONU YAPILDI
    Öte yandan Terim'e 15 dakikalık polip temizleme işlemi yapıldığı öğrenildi.

        Türk futboluna damga vurmuş isimlerden olan Fatih Terim, 4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor ve Galatasaray formaları giydi.

        Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan usta çalıştırıcı; Türkiye U21, A Milli Futbol Takımı, Milan, Fiorentina ve Galatasaray'da görev aldı. Son olarak sarı-kırmızılı takımı çalıştıran deneyimli hoca, 10 Ocak 2022'de bu görevinden ayrılmıştı.
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