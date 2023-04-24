Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim hastaneye kaldırıldı! Burnundan operasyon geçirdi







CİDDİ BİR OPERASYON DEĞİL

Hastaneden ve doktorlardan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken Terim'in geçirdiği operasyonun çok ciddi olmadığı ve hastanede yatmayacağı bilgisine ulaşıldı.