Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim hastaneye kaldırıldı! Burnundan operasyon geçirdi

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
CİDDİ BİR OPERASYON DEĞİL
Hastaneden ve doktorlardan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken Terim'in geçirdiği operasyonun çok ciddi olmadığı ve hastanede yatmayacağı bilgisine ulaşıldı.
POLİP TEMİZLEME OPERASYONU YAPILDI
Öte yandan Terim'e 15 dakikalık polip temizleme işlemi yapıldığı öğrenildi.