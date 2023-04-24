Fenerbahçe fırsat tepti! Kadıköy'de 6 gollü maç

5 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro'yu ilk 11'e sürdü.