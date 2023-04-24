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    • 24.04.2023 19:05
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    • 24.04.2023 22:08
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    Fenerbahçe fırsat tepti! Kadıköy'de 6 gollü maç

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İstanbulspor'a yakalandı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Arda Güler (2) ve Joao Pedro'dan geldi. İstanbulspor'un gollerini Ethemi (2) ve Eze kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirmiş oldu. İşte maçta yaşanan tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

    Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İstanbulspor'a yakalandı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

    Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

    Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Arda Güler (2) ve Joao Pedro'dan geldi. İstanbulspor'un gollerini Ethemi (2) ve Eze kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirmiş oldu.
    Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

    5 DEĞİŞİKLİK!

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

    Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

    68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro'yu ilk 11'e sürdü.
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

        Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve Serdar Dursun'u ise yedek soyundurdu.

        İstanbulspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'yi görevlendirdi. Orta ikilide İsmail Yüksek-Mert Hakan Yandaş tercihini kullanan Portekizli teknik adam, kanatları Arda Güler ve Emre Mor'a teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Joao Pedro ile Enner Valencia'ya güvendi.
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

        YEDİ EKSİK

        Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique İstanbulspor'a karşı forma giyemedi.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King de İstanbulspor maçı kadrosuna giremedi.

        Nazım Sangare ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

        KADIN BASKETBOLCULAR, TRİBÜNLERİ SELAMLADI

        Fenerbahçe Alagöz Holding, İstanbulspor maçı öncesinde tribünleri selamladı.

        Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan kadın basketbolculara, sarı-lacivertli tribünlerden yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

        Basketbolcular sahaya "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıktı.
            Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

            LUAN PERES YAKLAŞIK 3 AY SONRA KADRODA

            Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra kadroda yer aldı.

            Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı.
            Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

            Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti.

            Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı.
            Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

            MAÇA YOĞUN İLGİ

            Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına yoğun ilgi gösterdi.
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                Haberler Spor Fenerbahçe fırsat tepti! Kadıköy'de 6 gollü maç
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