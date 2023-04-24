Fenerbahçe fırsat tepti! Kadıköy'de 6 gollü maç

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İstanbulspor'a yakalandı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Arda Güler (2) ve Joao Pedro'dan geldi. İstanbulspor'un gollerini Ethemi (2) ve Eze kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirmiş oldu.
5 DEĞİŞİKLİK!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.
68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro'yu ilk 11'e sürdü.