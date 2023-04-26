Kartal'da ince hesaplar: Şenol Güneş ve ekibi kolları sıvadı!

GÜNEŞ'İN MOTİVASYONU

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, hem matematiksel olarak iddialarını sürdürmek hem de takımın kazanma alışkanlığını üst seviyeye çıkarmak için Galatasaray derbisinde 3 puan hedefliyor. Siyah-Beyazlılar'ın hocası, futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda şampiyonluk şanslarının sürdürğünü vurguladı.