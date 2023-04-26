Kartal'da ince hesaplar: Şenol Güneş ve ekibi kolları sıvadı!

Son oynadığı Ümraniyespor maçını 2-0 kazanan Beşiktaş, ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın Karagümrük ile Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalmasının ardından haftayı kazançlı kapattı.
Rakiplerinin kan kaybettiği haftada Kara Kartal, yeniden şampiyonluk potasına girdi.
GÜNEŞ'İN MOTİVASYONU
Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, hem matematiksel olarak iddialarını sürdürmek hem de takımın kazanma alışkanlığını üst seviyeye çıkarmak için Galatasaray derbisinde 3 puan hedefliyor. Siyah-Beyazlılar'ın hocası, futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda şampiyonluk şanslarının sürdürğünü vurguladı.