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    Kartal'da ince hesaplar: Şenol Güneş ve ekibi kolları sıvadı!

    Spor Toto Süper Lig’de 3. sırada yer alan Beşiktaş, rakiplerinin kayıpları sonrası yeniden şampiyonluk potasına girdi. Şenol Güneş ve ekibi kalan maçlar öncesinde ince hesaplar yapmaya başladı.

    Kartal’da ince hesaplar

    Son oynadığı Ümraniyespor maçını 2-0 kazanan Beşiktaş, ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın Karagümrük ile Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalmasının ardından haftayı kazançlı kapattı.

    Rakiplerinin kan kaybettiği haftada Kara Kartal, yeniden şampiyonluk potasına girdi.

    GÜNEŞ'İN MOTİVASYONU
    Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, hem matematiksel olarak iddialarını sürdürmek hem de takımın kazanma alışkanlığını üst seviyeye çıkarmak için Galatasaray derbisinde 3 puan hedefliyor. Siyah-Beyazlılar'ın hocası, futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda şampiyonluk şanslarının sürdürğünü vurguladı.

        ÖZEL HAZIRLIK YAPILACAK
        Sezonu şampiyon bitiremese de en kötü ihtimalle ikinci olmayı planlayan Beşiktaş, hafta boyunca derbiye özel hazırlıklar yapacak. Güneş ve ekibi rakip analizinin yanı sıra oyuncularla da birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

        Kartal'ı Antalya, Adana Demir ve Kasımpaşa deplasmanları bekliyor. İç sahada ise derbi dışında Konya mücadelesi oynanacak. Beşiktaş ligden çekilen Gaziantep FK maçında ise hükmen galip sayılacak.

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