İsyan bu haykırış: F.Bahçe yönetimine, Jesus'a ve futbolculara çok sert eleştiriler...

EN SERT ELEŞTİRİ KOÇ'A

Taraftarların en sert şekilde eleştirdiği isim yine Ali Koç oldu. Başkanlık koltuğunda 5. sezonunu geçiren Koç'a özellikle transfer tercihleri nedeniyle eleştiri bombardımanı yapıldı. Sosyal medyada, "Devre arası Oosterwolde ve Samet'i alan zihniyetle zaten şampiyonluk hayal! Galatasaray'da bir başkan böyle başarısız olsa 1 sezon o koltukta oturabilir miydi?" ifadesi kullanıldı. Tribünlerle gerilim yaşayan Jesus da sert eleştirilerden nasibini aldı.