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    İsyan bu haykırış: F.Bahçe yönetimine, Jesus'a ve futbolculara çok sert eleştiriler...

    Ali Koç’a: “G.Saray’da başkan olsan 1 yıl kalabilir miydin? Oosterwolde ve Samet’i alan zihniyetle zaten şampiyonluk hayal!” Jesus'a: "Sana hep destek verdik. Ama yaptığın o hareketten sonra artık bizim için yok hükmündesin" Futbolculara: "Bu maçı da alamıyorsanız, o formayı çıkarın ve çıplak dolaşın!"

    İsyan bu haykırış

    Şampiyonluk yolunda çok önemli maçta İstanbulspor'a son dakikada 2 puan kaptıran Fenerbahçe'de tam olarak kaos hakim.

    Yıllardır gelmeyen şampiyonluk ve üst üste yaşanan başarısızlar nedeniyle sabrı tükenen taraftarlar isyan bayrağını açtı.

    Sosyal medyada Başkan Ali Koç'a, teknik direktör Jesus'a ve futbolculara büyük tepki vardı.

        EN SERT ELEŞTİRİ KOÇ'A
        Taraftarların en sert şekilde eleştirdiği isim yine Ali Koç oldu. Başkanlık koltuğunda 5. sezonunu geçiren Koç'a özellikle transfer tercihleri nedeniyle eleştiri bombardımanı yapıldı. Sosyal medyada, "Devre arası Oosterwolde ve Samet'i alan zihniyetle zaten şampiyonluk hayal! Galatasaray'da bir başkan böyle başarısız olsa 1 sezon o koltukta oturabilir miydi?" ifadesi kullanıldı. Tribünlerle gerilim yaşayan Jesus da sert eleştirilerden nasibini aldı.

        ŞİMDİ İSTEDİĞİN YERE GİT!
        Taraftarlar, "3'lüde inat ettin sustuk. Arda'yı oynatmadın sustuk. Derbi kazanamadın sustuk. Ama tribünlere yaptığın o hareketten sonra artık bizim için yok hükmündesin. Şimdi istediğin yere gidebilirsin" yorumunu yaptı. Sosyal medyada futbolculara da yoğun bir tepki vardı.

        "Milyonlar kazanıyorsunuz, en lüks hayatları yaşıyorsunuz. Tek yapmanız gereken çıkıp şu maçı almak. Bunu da yapamıyorsanız, o formayı çıkarın ve çıplak dolaşın" yorumları dikkatleri çekti.

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