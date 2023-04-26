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    • Spor
    • 26.04.2023 11:47
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    • 26.04.2023 11:47
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    Şenol Güneş'ten Galatasaray sözleri! "Okan Buruk..."

    Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
    Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

    Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
    Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

    30 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
        Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş pazar günü Vodafone Park'ta lider Galatasaray'la oynayacakları derbiden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

        Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

        Deneyimli çalıştırıcı, fair-play ruhu içinde ve pozitif futbol oynayarak dev karşılaşmayı kazanacaklarına inanıyor.
        Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

        Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek kritik müsabaka öncesi Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, derbideki tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

            Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

            "ÜÇ PUANDAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"

            Siyah-beyazlı teknik adam, "Dostane bir maç olsun, biz kazanalım. Takımdaki hava çok güzel. Bu maçta üç puandan başka bir şey istemem.

            Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

            Ligde 3. sıradayız ve kalan maçlarımızı kazanarak yukarıya çıkmak istiyoruz. Puan hesabı yapmıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İyi futbol oynayarak maçı kazanmaktan başka kafamızda bir düşünce bulunmuyor" dedi.
            Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

            Beşiktaş'ın teknik patronu, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da yenerek taraftarları bir kez daha mutlu etmek istediklerinin de altını çizdi.

                Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

                "GALATASARAY İYİ BİR TAKIM VE İYİ BİR HOCASI VAR"

                Vodafone Park'ta iyi bir karneye sahip olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'a ilk maçta mağlup olmuştuk. Bu kez kendi sahamızda oynayacağız.

                Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

                Maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zaten onların beklentisi de bu yönde. Taraftarımızdan tribünleri doldurup, 90 dakika takımlarına destek vermelerini bekliyoruz.

                Şenol Güneş’ten Galatasaray sözleri! Okan Buruk...

                Maç sonunda umarım hep birlikte seviniriz. Galatasaray takımı iyi bir kadroya sahip ve iyi bir hocası var. Onlar da mutlaka kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.
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                Haberler Spor Şenol Güneş'ten Galatasaray sözleri! "Okan Buruk..."
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