Şenol Güneş'ten Galatasaray sözleri! "Okan Buruk..."

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
30 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
30 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş pazar günü Vodafone Park'ta lider Galatasaray'la oynayacakları derbiden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Deneyimli çalıştırıcı, fair-play ruhu içinde ve pozitif futbol oynayarak dev karşılaşmayı kazanacaklarına inanıyor.
Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek kritik müsabaka öncesi Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, derbideki tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.
"ÜÇ PUANDAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"
Siyah-beyazlı teknik adam, "Dostane bir maç olsun, biz kazanalım. Takımdaki hava çok güzel. Bu maçta üç puandan başka bir şey istemem.
Ligde 3. sıradayız ve kalan maçlarımızı kazanarak yukarıya çıkmak istiyoruz. Puan hesabı yapmıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İyi futbol oynayarak maçı kazanmaktan başka kafamızda bir düşünce bulunmuyor" dedi.
Beşiktaş'ın teknik patronu, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da yenerek taraftarları bir kez daha mutlu etmek istediklerinin de altını çizdi.
"GALATASARAY İYİ BİR TAKIM VE İYİ BİR HOCASI VAR"
Vodafone Park'ta iyi bir karneye sahip olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'a ilk maçta mağlup olmuştuk. Bu kez kendi sahamızda oynayacağız.
Maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zaten onların beklentisi de bu yönde. Taraftarımızdan tribünleri doldurup, 90 dakika takımlarına destek vermelerini bekliyoruz.
Maç sonunda umarım hep birlikte seviniriz. Galatasaray takımı iyi bir kadroya sahip ve iyi bir hocası var. Onlar da mutlaka kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.