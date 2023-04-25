Trabzonspor'un teknik çalıştırıcısı Nenad Bjelica ilk raporunu hazırladı

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'de 4-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından yardımcılarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Takımın kırılgan yapısının devam ettiğini gören Bjelica, 3 günlük izin süresi içerisinde tüm sezonun analizini yaptı. Bjelica'nın bu hafta yapılacak olan antrenmanlarla birlikte takıma dokunuşlara başlayacağı öğrenildi. Hırvat teknik adamın öncelikle takım savunması üzerinde duracağı ve takımın kolay gol yeme sorununa çözüm bulacağı öğrenildi. Oyuncularla yapılacak olan birebir görüşmelerin yanı sıra bu süre içerisinde taktiksel değişiklikleri de oturtmaya çalışacak olan Bjelica'nın takımdaki oyunculara uygun bir oyun formasyonu belirleme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bugün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-Mavili takımın 11.00'de yapacağı antrenman da basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.
GÖZLER 3 YILDIZDA
Trabzonspor'da teknik ekibin gözü kulağı sakat oyunculardan gelecek haberde. Sivasspor ile oynanan maçta kart cezalısı olan Bakasetas, sakatlığı bulunan Trezeguet ve Abdülkadir Ömür'den faydalanamayan teknik direktör Nenad Bjelica, kadrosunu bu isimler durumuna göre şekillendirecek. Bjelica ayrıca sakatlıkları devam eden Edin Visca, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz gibi isimlerin son durumuyla ilgili bilgi alabilmek adına sağlık kurulundan da detaylı bir rapor alacak.
ÖNE GEÇİYOR AMA GÜLEMİYOR!
Trabzon, ligde öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Fırtına, bu sezon öne geçtiği 6 karşılaşmada 15 puan kaybetti. Bordo-Mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Geride kalan 29 maçta 45 puan toplayan ve G.Saray'ın 25 puan gerisine düşen Bordo-Mavililer, dış sahada aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzdü. Trabzon iç sahada 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken deplasmanda ise 14 maçta biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti.
SON 4 MAÇTA 3 YENİLGİSİ VAR
Trabzonspor, son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Karadeniz Fırtınası, son 7 sezonda en az puan topladığı dönemi yaşıyor.