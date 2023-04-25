Trabzonspor'un teknik çalıştırıcısı Nenad Bjelica ilk raporunu hazırladı

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'de 4-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından yardımcılarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Takımın kırılgan yapısının devam ettiğini gören Bjelica, 3 günlük izin süresi içerisinde tüm sezonun analizini yaptı. Bjelica'nın bu hafta yapılacak olan antrenmanlarla birlikte takıma dokunuşlara başlayacağı öğrenildi. Hırvat teknik adamın öncelikle takım savunması üzerinde duracağı ve takımın kolay gol yeme sorununa çözüm bulacağı öğrenildi. Oyuncularla yapılacak olan birebir görüşmelerin yanı sıra bu süre içerisinde taktiksel değişiklikleri de oturtmaya çalışacak olan Bjelica'nın takımdaki oyunculara uygun bir oyun formasyonu belirleme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bugün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-Mavili takımın 11.00'de yapacağı antrenman da basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.







GÖZLER 3 YILDIZDA

Trabzonspor'da teknik ekibin gözü kulağı sakat oyunculardan gelecek haberde. Sivasspor ile oynanan maçta kart cezalısı olan Bakasetas, sakatlığı bulunan Trezeguet ve Abdülkadir Ömür'den faydalanamayan teknik direktör Nenad Bjelica, kadrosunu bu isimler durumuna göre şekillendirecek. Bjelica ayrıca sakatlıkları devam eden Edin Visca, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz gibi isimlerin son durumuyla ilgili bilgi alabilmek adına sağlık kurulundan da detaylı bir rapor alacak.