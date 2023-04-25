Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına olay hareket





JESUS ÇOK SİNİRLENDİ

Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşması 3-3 sona erince Portekizli teknik adam Jorge Jesus büyük yıkım yaşayan oyuncularını orta sahada topladı ve bir konuşma yaptı. Yaklaşık 2 dakika süren konuşmanın ardından Jesus ve futbolcular tüm tribünleri alkışladı. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarlar buna ıslık ve yuhalama ile karşılık verdi. Protestolara sinirlenen Jesus, Maraton Tribünü'ne dönerek eliyle "Hadi ordan" hareketi yaptı. Sonrasında da arkasını dönüp futbolcularıyla birlikte çıkış tüneline yöneldi. Fenerbahçeli taraftarlar bir süre daha takımı protesto etmeye devam ettiler. Sarı- Lacivertli futbolcuların yaşadığı büyük şok da yüzlerinden belli oluyordu. Tüm takım şaşkınlık içinde soyunma odasına gitti.