Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

Fenerbahçe, kaptanı Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni kontrat yapmıştı.
Böylece başarılı eldivene gelecek olası tekliflerde elini güçlendirdi.
Bu teklifin gelmesinin de yakın olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, kaptanı Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni kontrat yapmıştı.
Böylece başarılı eldivene gelecek olası tekliflerde elini güçlendirdi.
Bu teklifin gelmesinin de yakın olduğu öğrenildi.
Inter, Andre Onana'yı Chelsea'ye kaptıracak gibi görünüyor.
İtalyan devi Onana'nın yerine 2 aday belirledi.
Inter, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ile Empoli'den Guglielmo Vicario'yu listeye aldı.
FENERBAHÇE'DE HEDEF LIVAKOVIC!
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın alternatifi de hazır.
Altay giderse hedefte Dominik Livakovic var.
Kanarya, tecrübeli eldivenle ön temas kurmaya hazırlanıyor.
Villarreal, Sociedad ve Brighton da Livakovic'in peşinde.