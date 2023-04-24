Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.04.2023 16:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2023 16:47
    ABONE OL

    Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır'a sürpriz talip! Giderse o gelecek

    Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme yenileyen Altay Bayındır, ameliyat olmasının ardından sezonu kapatmıştı. Sarı lacivertlilerin milli yıldızına dev bir talip çıktı. Eğer transfer gerçekleşirse, Kanarya o ismi transfer edecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

    Fenerbahçe, kaptanı Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni kontrat yapmıştı.
    Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

    Böylece başarılı eldivene gelecek olası tekliflerde elini güçlendirdi.
    Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

    Bu teklifin gelmesinin de yakın olduğu öğrenildi.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

        Inter, Andre Onana'yı Chelsea'ye kaptıracak gibi görünüyor.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

        İtalyan devi Onana'nın yerine 2 aday belirledi.
        Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

        Inter, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ile Empoli'den Guglielmo Vicario'yu listeye aldı.
            Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

            FENERBAHÇE'DE HEDEF LIVAKOVIC!
            Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın alternatifi de hazır.
            Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

            Altay giderse hedefte Dominik Livakovic var.
            Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır’a sürpriz talip! Giderse o gelecek

            Kanarya, tecrübeli eldivenle ön temas kurmaya hazırlanıyor.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                ÖTV ve vergi muafiyeti müjdesi!
                Haberler Spor Fenerbahçe transfer haberleri | Altay Bayındır'a sürpriz talip! Giderse o gelecek
                    loading
                    SON DAKİKA