Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak 6 ay sonra iç sahada puan kaybeden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi tatlıya bağlandı. Bilindiği gibi Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk, Gomis'in artık oynamak istemediğini açıklamıştı.
TAKIMDAN ÖZÜR DİLEDİ
G.Saray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçtan sonra sezon sonuna kadar forma giymek istemediğini belirten Fransız futbolcunun dün Florya'da başta takım kaptanı Fernando Muslera olmak üzere takım arkadaşları ve yönetimden özür dilediği öğrenildi. Gomis'in özür dilemesinin ardından Sarı-kırmızılılarda futbolcular ile teknik heyetin bu özre olumlu tepki verdiği belirtildi.
TOPLANTIDAN AF KARARI ÇIKTI
Gomis'in bu hareketinin ardından Teknik Direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantının ardından Galatasaray'da Gomis ile yola devam kararı alındı. Bu sezon Sarı-Kırmızılı tüm kulvarlarda toplam 26 maça çıkan ve 945 dakika süre alan Gomis, takımına 10 gollük katkı verdi. 84 maça çıkan Gomis 51 gol, 9 da asist kaydetti. Golcü isim Galatasaray'da yıllık 1.8 milyon euro kazanan Fransız futbolcunun takımıyla olan kontratı sezon sonu sona erecek.