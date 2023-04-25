Galatasaray’da Bafetimbi Gomis krizi tatlıya bağlandı





TOPLANTIDAN AF KARARI ÇIKTI

Gomis'in bu hareketinin ardından Teknik Direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantının ardından Galatasaray'da Gomis ile yola devam kararı alındı. Bu sezon Sarı-Kırmızılı tüm kulvarlarda toplam 26 maça çıkan ve 945 dakika süre alan Gomis, takımına 10 gollük katkı verdi. 84 maça çıkan Gomis 51 gol, 9 da asist kaydetti. Golcü isim Galatasaray'da yıllık 1.8 milyon euro kazanan Fransız futbolcunun takımıyla olan kontratı sezon sonu sona erecek.