Trabzonspor 'hücum'a kalktı! Fırtına'nın hedefi Krasso

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, şampiyonluğa ulaşılan bir önceki sezonda olduğu gibi gelecek sezon başlamadan transferde önemli bir rol alıp, sezon bitmeden planlamanın yarısını tamamlamak istiyor. Bordo-mavili yönetim, Nenad Bjelica gelmeden önce scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda temaslara başladığı isimler arasında yer Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Jean-Philippe Krasso, için çalışmalarını sürdürüyor. Krasso, Fransa 2. Lig'inde oynadığı 29 karşılaşmada 16 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.







DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Saint-Etienne sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 25 yaşındaki 1.87 mt. boyundaki forvet oyuncusu henüz kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Trabzonspor'un sezon sonunda tamamen değişmesi beklenen hücum hattında rekabeti artıracak bir isim olarak düşünülen Krasso için Bjelica'nın onay vermesi durumunda resmi olarak görüşmeler başlayacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Krasso için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmedi.

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