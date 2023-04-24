Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Galatasaray derbisinde oynamama riski var





ÇILGIN MAÇ ADANA DEMİR'İN

Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demirspor evinde Kayserispor'u 5-3 yendi. İlk 45 dakikada futbolseverlerin 7 gol izlediği maç büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 7 ve 27. dakikada Ndiaye, 32'de Belhanda, 45+6'da Yusuf Sarı ve 52'de (pen.) Onyekuru attı. Kayserispor'un yıldızı Thiam ise maçı hat-trick ile tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile çok başarılı bir sezon geçiren Adana Demir ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.



PAŞA'YI YIKTI PLAKAYI YAZDI!

Süper Lig'de Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa 13. dakikada Fall'ın golüyle öne geçti. Konya 30'da Calvo ve 45+6'da Diouf'un golüyle kazandı. Konyaspor bu galibiyetle 42 puana ulaştı.



RİZE ADIM ADIM SÜPER LİG'E

1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 5-3 yenerek puanını 63'e yükseltti. Rize bu sonuçla Süper Lig yarışında ikinci sıradaki yerini korurken ve en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Ev sahibi, 7'de Sinan'la 1-0 öne geçti. Konuk takım 27'de Mete ile skoru eşitledi. Rize 37'de Mary ile yeniden öne geçti. Konuk ekip bu gole 45+1'de Muhammed ile yanıt verdi. Rize 45+5'te Bolasie'nin penaltısıyla devreye 3-2 önde girdi. Rize 46'da Amilton ve 53'te Bolasie'nin golleriyle skoru 5-2'ye getirdi. Konuk ekipte Abdullah 56'da penaltıdan maçtaki son golü kaydetti.



FENER İSTANBUL'U AĞIRLIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında bugün evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao, Zajc ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivas deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Zajc'ın sakatlığı bulunuyor.



BU DEFA GEÇ OLMASIN

Süper Lig'in 31. haftasında bugün evinde İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Oyuncuları ile bir toplantı yapan teknik patron Jesus, "Son maçlarda zorlanarak kazanıyoruz. Bu kez taraftarımız önünde erken gol rahat bir oyun bekliyorum" dedi. Jesus'un İstanbulspor maçının 11'inde bazı değişiklikler yapacağı da gelen haberler arasında.



DORUKHAN GÜN SAYIYOR

Sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, geri dönüşe hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, şampiyonluk gününden bir fotoğraf paylaşımı yaparak, kum saati koydu ve dönüşüne az kaldığının mesajını verdi.



GALİBİYETE ABOUBAKAR DAMGASI

Ümraniye maçını boş geçmeyen Vincent Aboubakar'ın attığı gol, ülkesi Kamerun'da da manşetleri süsledi. Afrika'nın önde gelen basın organları, "Beşiktaş'ın galibiyetini taçlandırdı. Aboubakar gol atmaya ve işini yapmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Aboubakar şu ana kadar 11 maçta 7 gol, 1 asist üretti.



DERBİ MESAİSİ BAŞLADI

32. haftada ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, dün gerçekleştirdiği antrenmanla derbi hazırlıklarına başladı. Ümraniye maçında oynayan futbolcular düz koşu ve rejenerasyon çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise derbi maçın taktiği üzerinde duruldu.



CAN İLE BAHATTİN BİTİREMEDİ

DÜNYA Supersport Şampiyonası'nda Hollanda'daki yarışta mücadele eden milli sporcularımız Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu, geçirdikleri kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Yarışta İtalyan sporcu Nicola Bulega birinci sırayı aldı.



ATAMAN PANATHİNAİKOS'TA

Anadolu Efes'ten ayrılan Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Kulüp Başkanı Dimitris Giannakopoulos tecrübeli hoca ile olan fotoğrafını "Hoş geldin" notuyla paylaştı.



BEŞİKTAŞ 1 SAYIYLA YENİLDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet evinde Aliağa Petkim'e 84-85 mağlup oldu. Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'yı 101-76 devirirken, Konyaspor ise Bahçeşehir'e 72-77 yenildi.



MARSİLYA'DAN AYRILMAYACAĞIM

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder transfer iddialarıyla ilgili, "Marsilya'dan ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada kendimi iyi hissediyorum. Bu yaz da ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'in 31. haftasında bugün Fenerbahçe- İstanbulspor maçının dışında 2 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Giresunspor, Başakşehir'i konuk ediyor. 20.00'de Antalyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.



MANU FİNALE YÜKSELDİ

İngiltere FA Cup'ta normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Brighton'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak. Final 3 Haziran'da oynanacak.

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