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    Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Galatasaray derbisinde oynamama riski var

    Beşiktaş’a orta sahadaki yıldızı Rachid Ghezzal’dan kötü haber geldi. Kasığında ağrı olan Ghezzal’ın Galatasaray derbisinde oynamama riski var. İşte sizler için derlediğimiz 24 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ghezzal şoku

    Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek haftayı moralli tamamlayan Beşiktaş'a bu maçta sakatlık geçiren Rachid Ghezzal'dan kötü bir haber geldi. Maç esnasında kasığında bir ağrı hisseden ancak bu şekilde karşılaşmayı tamamlayan Cezayirli yıldızın kontrolleri, kulüp doktorları tarafından gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerin ardından 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig'de oynanacak derbi maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle toplam 23 maçı kaçıran Ghezzal, forma giydiği 11 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Siyah-Beyazlı futbolcu geçen sezon da 5 gol ve 7 asist üretmişti.



    ÜMRANİYE'DE 23 NİSAN ŞENLİĞİ
    Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde 23 Nisan için çocuk şenliği düzenledi. Birçok sanatçının katıldığı organizasyonda depremzede, özel ve kimsesiz çocuklar bayram coşkusunu yaşadı. Antrenman sahasında eğlenceli anlar yaşanırken, Şenol Güneş ve futbolcular çocuklarla sohbet etti.



    HELAL OLSUN SİZE!
    Hırvatistan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya yağmuru... Grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı. 3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Akbudak, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can ise bronz madalya maçında Ukraynalı Andrii Kulyk'i 5-1 mağlup edip Avrupa üçüncüsü oldu. 1 hafta süren turnuvada Türkiye 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Türkiye, takım halinde grekoromen stilde şampiyon, kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü oldu. 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



        FENER SERİYİ 2-0'A GETİRDİ
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 83-76 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'de Breanna Stewart 26 sayı, 6 ribaund ve 4 asist, Emma Meesseman da 19 sayı, 10 asistle double double yaptı. Fenerbahçe salı günü evinde oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyon olacak.



        NEWCASTLE GOL OLUP YAĞDI: 6-1
        Premier Lig'in 32. hafta maçında Newcastle United evinde Tottenham'ı 6-1'lik skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikada Murphy, 6. dakikada Joelinton, 19 ve 21'de Isak, 67'de ise Wilson kaydetti. Tottenham'ın tek golü Harry Kane'den geldi. İlk 21 dakikada 5-0'lık skoru yakalayan Newcastle, Aston Villa mağlubiyetinin de yaralarını sarmış oldu. Tottenham ise ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.



        SADECE AFOBE'Yİ SOLLADI
        Trabzonspor'da Maxi Gomez, beklentilerin uzağında kaldı. 26 yaşındaki golcü, Süper Lig'de ilk 30 hafta değerlendirildiğinde son 4 sezonda Fırtına'nın en etkisiz forveti oldu. Sadece Afobe'yi geçebilen yıldız oyuncu, Sörloth ve Cornelius'un ise çok uzağında kaldı. Maxi Gomez bu sezon ligde 5 gol attı. Geçen yıl Cornelius 12, 2019- 20'de ise Sörtloth 21 kez fileleri sarsmıştı. Uruguaylı futbolcu, 2020-21'de ilk 30 haftada 4 gol kaydedebilen Afobe'yi solladı.



            VE ŞAMPİYON SAMSUNSPOR
            Süper Lig'e yükselmeyi daha önceki haftalarda garantileyen Yılport Samsunspor, evinde Keçiörengücü'nü 4-1 yendi. Konuk takım maç öncesinde Süper Lig'e çıkan Samsunspor'u alkışladı. Maç sonunda puanını 69'a çıkaran Karadeniz ekibi bu sonuçla 1. Lig'in şampiyonu oldu. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Mücahit, 54'te Tanque, 63'te Osman ve 66'da Fofana kaydetti. Keçiören'in tek golü ise 82'de Anderson'dan geldi.



            ÇOCUKLAR GÜLSÜN DÜNYA GÜLSÜN
            Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan şenliğinde depremzede çocuklarla bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret eden Koç ve Fenerbahçeli futbolcular depremzedelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaret sonrası külüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Bugün iki bayramı birlikte kutluyoruz. Sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum. Hatay'da çocuklarımızla beraber bayramı kutluyoruz" yorumunda bulundu. Başkan Koç ziyaret sonunda depremzede çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



            ÇILGIN MAÇ ADANA DEMİR'İN
            Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demirspor evinde Kayserispor'u 5-3 yendi. İlk 45 dakikada futbolseverlerin 7 gol izlediği maç büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 7 ve 27. dakikada Ndiaye, 32'de Belhanda, 45+6'da Yusuf Sarı ve 52'de (pen.) Onyekuru attı. Kayserispor'un yıldızı Thiam ise maçı hat-trick ile tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella ile çok başarılı bir sezon geçiren Adana Demir ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

            PAŞA'YI YIKTI PLAKAYI YAZDI!
            Süper Lig'de Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa 13. dakikada Fall'ın golüyle öne geçti. Konya 30'da Calvo ve 45+6'da Diouf'un golüyle kazandı. Konyaspor bu galibiyetle 42 puana ulaştı.

            RİZE ADIM ADIM SÜPER LİG'E
            1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 5-3 yenerek puanını 63'e yükseltti. Rize bu sonuçla Süper Lig yarışında ikinci sıradaki yerini korurken ve en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Ev sahibi, 7'de Sinan'la 1-0 öne geçti. Konuk takım 27'de Mete ile skoru eşitledi. Rize 37'de Mary ile yeniden öne geçti. Konuk ekip bu gole 45+1'de Muhammed ile yanıt verdi. Rize 45+5'te Bolasie'nin penaltısıyla devreye 3-2 önde girdi. Rize 46'da Amilton ve 53'te Bolasie'nin golleriyle skoru 5-2'ye getirdi. Konuk ekipte Abdullah 56'da penaltıdan maçtaki son golü kaydetti.

            FENER İSTANBUL'U AĞIRLIYOR
            Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında bugün evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

            6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
            Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao, Zajc ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivas deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Zajc'ın sakatlığı bulunuyor.

            BU DEFA GEÇ OLMASIN
            Süper Lig'in 31. haftasında bugün evinde İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Oyuncuları ile bir toplantı yapan teknik patron Jesus, "Son maçlarda zorlanarak kazanıyoruz. Bu kez taraftarımız önünde erken gol rahat bir oyun bekliyorum" dedi. Jesus'un İstanbulspor maçının 11'inde bazı değişiklikler yapacağı da gelen haberler arasında.

            DORUKHAN GÜN SAYIYOR
            Sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, geri dönüşe hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, şampiyonluk gününden bir fotoğraf paylaşımı yaparak, kum saati koydu ve dönüşüne az kaldığının mesajını verdi.

            GALİBİYETE ABOUBAKAR DAMGASI
            Ümraniye maçını boş geçmeyen Vincent Aboubakar'ın attığı gol, ülkesi Kamerun'da da manşetleri süsledi. Afrika'nın önde gelen basın organları, "Beşiktaş'ın galibiyetini taçlandırdı. Aboubakar gol atmaya ve işini yapmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Aboubakar şu ana kadar 11 maçta 7 gol, 1 asist üretti.

            DERBİ MESAİSİ BAŞLADI
            32. haftada ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, dün gerçekleştirdiği antrenmanla derbi hazırlıklarına başladı. Ümraniye maçında oynayan futbolcular düz koşu ve rejenerasyon çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise derbi maçın taktiği üzerinde duruldu.

            CAN İLE BAHATTİN BİTİREMEDİ
            DÜNYA Supersport Şampiyonası'nda Hollanda'daki yarışta mücadele eden milli sporcularımız Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu, geçirdikleri kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Yarışta İtalyan sporcu Nicola Bulega birinci sırayı aldı.

            ATAMAN PANATHİNAİKOS'TA
            Anadolu Efes'ten ayrılan Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Kulüp Başkanı Dimitris Giannakopoulos tecrübeli hoca ile olan fotoğrafını "Hoş geldin" notuyla paylaştı.

            BEŞİKTAŞ 1 SAYIYLA YENİLDİ
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet evinde Aliağa Petkim'e 84-85 mağlup oldu. Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'yı 101-76 devirirken, Konyaspor ise Bahçeşehir'e 72-77 yenildi.

            MARSİLYA'DAN AYRILMAYACAĞIM
            Marsilya forması giyen Cengiz Ünder transfer iddialarıyla ilgili, "Marsilya'dan ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada kendimi iyi hissediyorum. Bu yaz da ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

            LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR
            Süper Lig'in 31. haftasında bugün Fenerbahçe- İstanbulspor maçının dışında 2 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Giresunspor, Başakşehir'i konuk ediyor. 20.00'de Antalyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.

            MANU FİNALE YÜKSELDİ
            İngiltere FA Cup'ta normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Brighton'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak. Final 3 Haziran'da oynanacak.

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            Haberler Spor Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Galatasaray derbisinde oynamama riski var
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