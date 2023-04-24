Van den Boomen kapışması! Fenerbahçe Hollandalı yıldıza kancayı attı

Fenerbahçe'de gelecek sezon için hamleler başlamış durumda. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonu Toulouse ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha Branco van den Boomen ile ilgilendiği ortaya çıktı. Hollandalı merkez orta sahanın ismi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de geçmişti. Fenerbahçeli kurmaylar oyuncunun menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.