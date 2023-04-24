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    • Spor
    • 24.04.2023 11:42
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    • 24.04.2023 11:42
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    Zaniolo için flaş sözler! "Takımı bozuyor"

    Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz karşılaşmayı yorumlarken, Zaniolo'nun performansını eleştirdi. İşte Ağgündüz'ün sahadan tespitleri...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Zaniolo için flaş sözler! Takımı bozuyor

    Zaniolo takımı bozuyor

    Galatasaray kağıt üzerinde zor gözükse de aslında tam istediği bir takımla karşılaştı iç sahada. Karagümrük, hücumu düşünen ve arkada vereceği boşlukların riskini alarak sahaya çıkan bir takım.

    Zaniolo için flaş sözler! Takımı bozuyor

    Galatasaray da alışılagelmiş iç saha baskısıyla başladığı maçta özellikle Sacha Boey ve Rashica'nın kanadından etkili oldu. Gol de henüz maçın başında bu ikilinin ortaklığında geldi. Bu dakikanın ardından akıllara Kayserispor maçı gelse de farkı açabilecek pozisyonlara girilemedi.

    Zaniolo için flaş sözler! Takımı bozuyor

    Bunda Icardi'nin yokluğunun etkisi büyüktü. Çünkü Icardi, kendi oynadığı kadar Mertens ve Kerem'i de oynatan bir forvet.

        Zaniolo için flaş sözler! Takımı bozuyor

        Ancak Zaniolo hem pas kalitesizliğiyle hem de fiziki yetersizliği ile Galatasaray'ın el freni oldu. Artık hata lüksünün kalmadığı haftalarda Okan Buruk'un Zaniolo'yu son alternatif olarak düşünmesi lazım.

        Zaniolo için flaş sözler! Takımı bozuyor

        Nelsson ve Muslera'nın hatalarıyla bir anda 3-1 geriye düşen Galatasaray, skoru eşitlemeyi başarsa da zorlu Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesi kritik 2 puan kaybetti ve Fenerbahçe'nin iştahını kabartmış oldu.
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