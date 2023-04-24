Zaniolo için flaş sözler! "Takımı bozuyor"

Galatasaray da alışılagelmiş iç saha baskısıyla başladığı maçta özellikle Sacha Boey ve Rashica'nın kanadından etkili oldu. Gol de henüz maçın başında bu ikilinin ortaklığında geldi. Bu dakikanın ardından akıllara Kayserispor maçı gelse de farkı açabilecek pozisyonlara girilemedi.