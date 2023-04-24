Zaniolo için flaş sözler! "Takımı bozuyor"

Zaniolo takımı bozuyor
Galatasaray kağıt üzerinde zor gözükse de aslında tam istediği bir takımla karşılaştı iç sahada. Karagümrük, hücumu düşünen ve arkada vereceği boşlukların riskini alarak sahaya çıkan bir takım.
Galatasaray da alışılagelmiş iç saha baskısıyla başladığı maçta özellikle Sacha Boey ve Rashica'nın kanadından etkili oldu. Gol de henüz maçın başında bu ikilinin ortaklığında geldi. Bu dakikanın ardından akıllara Kayserispor maçı gelse de farkı açabilecek pozisyonlara girilemedi.
Bunda Icardi'nin yokluğunun etkisi büyüktü. Çünkü Icardi, kendi oynadığı kadar Mertens ve Kerem'i de oynatan bir forvet.