G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'tan kritik hakem uyarısı: Cevabı gollerle verelim!

SONU KUPA OLSUN

Oyuncularının performansından memnun olduğunu da öğrencileriyle paylaşan Cimbom'un teknik direktörü, "Ligde kalan tüm maçlar bizim için artık final. Kazanarak ilerlemeliyiz. Bizim genlerimizde başarılı olmak var. Bu yolun sonu kupa olmalı. Size sonuna kadar güveniyorum. Karagümrük maçını kazanarak bu yolda bir adım daha atalım. Sizden mutlaka 3 puan istiyorum" dedi.



DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM VERİLDİ

Cimbom'da Karagümrük maçı öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi ve Kerem kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.



İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Aslan iç sahada başarılı performans ortaya koyuyor. Evindeki son 10 maçtan galibiyetle ayrılan Cimbom ayrıca son 13 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmedi.

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