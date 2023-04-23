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    G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'tan kritik hakem uyarısı: Cevabı gollerle verelim!

    Şampiyonluk hedefleyen G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, "Bu haftadan itibaren hakemleri düşünmeyin. Gereken cevabı sahada gollerle verelim" dedi.

    Cevabı gollerle verelim

    69 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, iç sahada oynanacak Karagümrük maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

    Futbolcularından sadece sahaya odaklanmalarını isteyen Buruk, hakemler ve kalan haftalar için kritik uyarılar yaptı.

    HAKEMİ DÜŞÜNMEYİN
    Öğrencilerine hakemler konusunda uyarılarda bulunan Buruk'un "Bu haftadan itibaren hakemleri düşünmemenizi istiyorum. Biz saha içinde kalacağız. Bize yakışan bir oyun ortaya koyacağız ve gereken tüm cevabı da atacağımız gollerle vereceğiz. Son 2 haftadaki performansı sürdürmeliyiz" dediği öğrenildi.

        SONU KUPA OLSUN
        Oyuncularının performansından memnun olduğunu da öğrencileriyle paylaşan Cimbom'un teknik direktörü, "Ligde kalan tüm maçlar bizim için artık final. Kazanarak ilerlemeliyiz. Bizim genlerimizde başarılı olmak var. Bu yolun sonu kupa olmalı. Size sonuna kadar güveniyorum. Karagümrük maçını kazanarak bu yolda bir adım daha atalım. Sizden mutlaka 3 puan istiyorum" dedi.

        DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM VERİLDİ
        Cimbom'da Karagümrük maçı öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi ve Kerem kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

        İÇ SAHADA YENİLMİYOR
        Aslan iç sahada başarılı performans ortaya koyuyor. Evindeki son 10 maçtan galibiyetle ayrılan Cimbom ayrıca son 13 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmedi.

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        Haberler Spor G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'tan kritik hakem uyarısı: Cevabı gollerle verelim!
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