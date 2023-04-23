G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'tan kritik hakem uyarısı: Cevabı gollerle verelim!

69 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, iç sahada oynanacak Karagümrük maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.
Futbolcularından sadece sahaya odaklanmalarını isteyen Buruk, hakemler ve kalan haftalar için kritik uyarılar yaptı.
HAKEMİ DÜŞÜNMEYİN
Öğrencilerine hakemler konusunda uyarılarda bulunan Buruk'un "Bu haftadan itibaren hakemleri düşünmemenizi istiyorum. Biz saha içinde kalacağız. Bize yakışan bir oyun ortaya koyacağız ve gereken tüm cevabı da atacağımız gollerle vereceğiz. Son 2 haftadaki performansı sürdürmeliyiz" dediği öğrenildi.