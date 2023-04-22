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    • 22.04.2023 22:15
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    • 22.04.2023 22:27
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    Son dakika: Helal sana! Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12'nci kez Avrupa şampiyonu oldu

    Son dakika haberi... Milli güreşçi Rıza Kayaalp göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

    takvim.com.tr
    Helal sana! Avrupa şampiyonu oldu

    Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.



    Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.

    REKORU EGALE ETTİ
    Finalde karşılaştığı AzerbaycanSabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

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    Haberler Spor Son dakika: Helal sana! Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12'nci kez Avrupa şampiyonu oldu
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