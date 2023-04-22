Son dakika: Helal sana! Milli güreşçi Rıza Kayaalp 12'nci kez Avrupa şampiyonu oldu

REKORU EGALE ETTİ

Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

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