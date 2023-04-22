Fenerbahçe'de Arda Güler'den Galatasaray ve şampiyonluk yorumu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İdollerinden ve attığı en önemli golden bahseden genç yıldız ayrıca şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuştu.
İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Öncelikle tüm taraftarlarımızın, herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlar dilerim. 2 gün sonra maçımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim için böyle bir ortamda bulunmak çok büyük bir deneyim ve tecrübe.
Ligde 6 maçımız var. Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz.