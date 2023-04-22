Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.04.2023 17:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2023 17:24
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Arda Güler'den Galatasaray ve şampiyonluk yorumu!

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İdollerinden ve attığı en önemli golden bahseden genç yıldız ayrıca şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuştu. İşte o röportaj...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İdollerinden ve attığı en önemli golden bahseden genç yıldız ayrıca şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuştu.
    Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

    İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ

    "Öncelikle tüm taraftarlarımızın, herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlar dilerim. 2 gün sonra maçımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim için böyle bir ortamda bulunmak çok büyük bir deneyim ve tecrübe.
    Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

    Ligde 6 maçımız var. Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz.
        Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

        Son dakikalarda gelen goller bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamamız gerekiyor ki taraftarlarımız rahat rahat maç izlesinler, biz de rahat rahat oynayalım. Aynı zamanda bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor.
        Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

        Hepimizin büyük karakter ortaya koyduğunu gösteriyor. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Gollerden sonraki sevinçler her şeyi özetliyor. Ne kadar inandığımızı gösteriyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah şampiyon olacağız.
        Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

        DESTEKLERİ İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

        Destek her oyuncu için önemli ama özellikle benim gibi genç oyunculara bu durum çok fazla özgüven veriyor. Taraflı-tarafsız herkes tarafından çok seviliyorum. Bunun için tekrardan herkese çok teşekkür ederim.
            Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

            Ben de bu desteklerini karşılıksız bırakmamak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Takım içindeki herkesle aram çok iyi. Hepsi bana çok yardımcı oluyor. İlk senem, bazı şeyleri ilk defa yaşıyorum. Aynı zamanda ağabey, arkadaş ve kardeş gibi davranıyorlar.

            Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

            Kimseyle hiçbir problemim yok. Bana çok çalışmam gerektiğini herkes söylüyor. Karakterimin çok düzgün olduğunu ve böyle devam etmem gerektiğini belirtiyorlar. 'Kimseye kulak asma. Herkes sana bir şeyler söyleyecek. Kendin gibi devam et' gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Ben de öyle devam ediyorum.
            Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

            FUTBOL OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM

            Üzerimde baskı hissetmiyorum. Keyif almaya çalışıyorum. Bunlar küçüklük hayallerimdi. Futbol oynama zaten hepimizin olduğu gibi benim için de çok büyük mutluluk kaynağı.
                Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. İlk başlarda aslında ben de korkuyordum, üzerimde baskı olacak mı, nasıl yapacağım diye ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Sadece futboldan keyif alıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor.
                Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                Futbol oynamayı çok seviyorum. Futbolla doğdum. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Özellikle iç saha maçlarında futbol oynamaktan daha çok keyif alıyorum.
                Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                Her zaman çalışmamız lazım. İdmanlardan sonra yaptıklarımıza devam etmemiz lazım. Sürekli çalışıyorum. Beni var eden şeyler var ve bunları daha mükemmel yapmalıyım. Bunları bir iki kere yapmak yetmiyor. Her zaman çalışıyorum ki bunları her zaman yapabileyim.
                    Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                    EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM

                    Takım antrenmanlarından önce fitness çalışmalarımız oluyor. Ben de ekstra fitness yapıyorum. İdmanlardan sonra da topla çalışıyorum. Şut, frikik. Çok önemli. Fırsat geldiğinde hazır olmamız gerekiyor. Hep çalışmalıyız.
                    Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                    Oynadıkça gol atacağım, inanıyorum. Küçüklükten itibaren Alex'i çok fazla izledim. Mesut ağabeyi çok izlemiştim. Şimdi Odegaard ve De Bruyne'yi çok izliyorum. Çok üst seviye oyuncular. Futbolu izlemek, futbolla ilgili sohbet etmek de çok keyifli.
                    Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                    Dünya futbolunu takip ediyorum. Bizim de modern futboldaki yeniliklere adapte olmamız gerekiyor. O yüzden izlemek de önemli. Belki yapacağım her hareket küçükler tarafından örnek alınacak.
                        Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                        O yüzden çok daha fazla dikkatli olmam lazım. Ben de küçükken birilerini örnek alıyordum. Şimdi de onlar beni örnek alıyorsa, çok mutlu oluyorum. İnşallah onlar da hayallerine kavuşabilirler.
                        Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                        HER MAÇIMIZ FİNAL

                        Az önce de dediğim gibi üzerimde baskı hissetmiyorum. Baskı değil de bunu mutluluk ve keyif alarak yapmamız lazım. Bunu baskıdan mutluluğa çevirmeye çalışıyorum. Lig de son 6 maçımız var. Her maça final gözüyle bakıyoruz.
                        Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                        Böyle baktığımız için de bazen son dakika golleri geliyor. İnanıyoruz, inşallah hedefe ulaşacağız. Beşiktaş maçı bizim için zor maçtı. O mağlubiyet üzücü oldu ama ondan sonra büyük takım gibi reaksiyon vermemiz gerekiyordu ve son oynadığımız maçlar bunun göstergesi.
                            Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                            Takım içinde inanç çok konuşuluyor. Önce bizim inanmamız lazım. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu inancı sürdürürsek, yapacağımıza inanıyoruz. İnanırsak ve inancımızı saha içinde gösterirsek, bence en kilit nokta bu.
                            Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                            Medipol Başakşehir maçı hak ettiğimiz bir galibiyetti ve sonrasında herkes çok mutluydu. Son dakika golüyle de bu mutluluğumuz katlandı.
                            Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                            ATTIĞIM EN ÖNEMLİ GOL...

                            Bu zamana kadar attığım en önemli gol, Dinamo Kiev maçındaki golümdü. O gün gruptan da lider çıkmıştık. Takım içinde de Miha Zajc'ın Karagümrük'e attığı gol, çok önemli ve anlamlıydı.
                                Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                                TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE DAHA İYİ TAKIM OLUYORUZ

                                Taraftarlarımız bizlere sonuna kadar inanmaya devam etsinler. Biz inanıyoruz ve yapabileceğimizi de biliyoruz. Onların inancını da hissediyoruz.
                                Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                                Sadece bu desteğe devam etmelerini istiyoruz. Destekleri ile daha iyi takım oluyoruz. Genç kardeşlerim de her zaman çalışmaya devam etsinler.
                                Fenerbahçe’de Arda Güler’den Galatasaray ve şampiyonluk yourumu!

                                Bazen hayatta zor zamanlar oluyor. Hayallerine olan inançları azabilir ama çok çalışmaya devam ederlerse o günler herkes için gelecek."
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                • Paylaş
                                • Tweet
                                • Paylaş
                                • Sitene Ekle
                                •  
                                Alman’ın hesabı: Ya tutarsa
                                Haberler Spor Fenerbahçe'de Arda Güler'den Galatasaray ve şampiyonluk yorumu!
                                    loading
                                    SON DAKİKA