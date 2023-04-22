Fenerbahçe'de Arda Güler'den Galatasaray ve şampiyonluk yorumu!

Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. İlk başlarda aslında ben de korkuyordum, üzerimde baskı olacak mı, nasıl yapacağım diye ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Sadece futboldan keyif alıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor.