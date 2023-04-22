Burak Yılmaz'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe'de o isimle yumruk yumruğa girdik"

"Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.''



