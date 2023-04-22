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    • Spor
    • 22.04.2023 16:52
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    • 22.04.2023 17:03
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    Burak Yılmaz'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe'de o isimle yumruk yumruğa girdik"

    Süper Lig'in 4 dev kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynama başarısı gösteren Burak Yılmaz, bir tek Fenerbahçe'de istediği performansı ortaya koyamamıştı. O dönem ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, şoke eden bir olayı da ilk kez anlattı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

    Son olarak Hollanda takımı Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, EURO 2016'da yaşanan prim krizi, Çin'in BJ Guoan takımına transferinin hikayesi ve Fenerbahçe'de yaşadığı kavga anıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

    Socrates'in YouTube kanalına konuşan Yılmaz, prim kriziyle ilgili yöneltilen soru karşısında şöyle konuştu: ''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım."
    Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

    "Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.''
        Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

        ÇİN'E TRANSFER HİKAYESİ

        Çin'e transferi konusunda da konuşan Yılmaz, "Çin kulübünün başkanıyla hotelde buluştuk ve West Ham'a transfer olacağımı söyledim. Ancak başkan kesinlikle kabul etmedi. Seni almadan Çin'e gitmem dedi. Devlete söz verdiğini söyledi.
        Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

        Dedim: 'ben gelemem, eşim hamile falan'. "Yok olmaz, kabul etmiyorum, bana bir para söyle" dedi. Menejerim Ali abi de 'söyle bakalım bir para' dedi. Ben 2 dediysem, başkan 5 dedi ve elini uzattı. Ben de o eli tuttum.'' dedi .
        Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

        "YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİK!"

        "Aragones'le ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet.
            Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

            Çok iyi oynamadım. Sivas'a gittik aynı takım ilk 11 oynuyor ben yokum hemen gittim odasına çünkü bir daha benim orada, o takımda şans bulma ihtimalim yok.
            Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

            Hocaya dedim ki 'Ben oynamıyorum. Geçen hafta kazandık. Herkes aynı takımda oynuyor, ben oynamıyorum. O da sen kimsin dedi. ' Abi en deli çağım futboldaki.

            Burak Yılmaz’dan flaş itiraf! Fenerbahçe’de o isimle yumruk yumruğa girdik

            Sen kimsin deyince bana bende de o zaman cahil cesareti var. Çok kötü bir kavga etmiştik biz. Sonra 18 kişilik kadro her yere 17 kişi gidiyordu.
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                Haberler Spor Burak Yılmaz'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe'de o isimle yumruk yumruğa girdik"
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