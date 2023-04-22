Burak Yılmaz'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe'de o isimle yumruk yumruğa girdik"

Son olarak Hollanda takımı Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, EURO 2016'da yaşanan prim krizi, Çin'in BJ Guoan takımına transferinin hikayesi ve Fenerbahçe'de yaşadığı kavga anıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Socrates'in YouTube kanalına konuşan Yılmaz, prim kriziyle ilgili yöneltilen soru karşısında şöyle konuştu: ''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım."
"Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.''