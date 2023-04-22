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    • Spor
    • 22.04.2023 19:02
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    • 22.04.2023 19:02
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    MHK'dan flaş açıklama! "Bazı hakemlere..."

    Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) çarpıcı bir açıklama geldi. MHK bazı hakemlere ikinci bir değerlendirmeye kadar maç verilmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ""Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır." denildi.

    takvim.com.tr
    MHK’dan flaş açıklama! Bazı hakemlere...

    Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) çarpıcı bir açıklama geldi. MHK bazı hakemlere ikinci bir değerlendirmeye kadar maç verilmeyeceğini duyurdu.

    İşte MHK'dan yapılan açıklama:

    "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

    Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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