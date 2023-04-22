Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı kırmızılı ekip sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmişti.
Yönetim yaptığı flaş transferlerin meyvesini almayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı kırmızılı ekip sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmişti.
Yönetim yaptığı flaş transferlerin meyvesini almayı başardı.
Cimbom şu ana kadar ligde çıktığı 28 maçta 69 puan topladı ve zirveye yerleşti.
Öte yandan Aslan şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.
Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan bulunuyor.
YÖNETİMDEN TRANSFER OPERASYONU!
Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar bir yandan da transfer harekatına devam ediyor.
Dursun Özbek ve kurmayları yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.
Yönetim transfer rotasını Şampiyonlar Ligi'ne göre şekillendirme kararı aldı.
Bu doğrultuda ön görüşmelere başlayan Cimbom, hücum hattına takviye arayışındaydı.
Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsiz olması Aslan'ı alternatif isimlere itmişti.
Galatasaray'ın forvet hattı için Roberto Firmino, Alexis Sanchez ve Moussa Dembele ile ilgilendiği kaydedilmişti.
Ancak Cimbom'un transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı.
Yönetimin bu isimleri gölgede bırakacak bir yıldızla ilgilendiği öne sürüldü.
Transfere Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kalması durumunda bu transferi daha kolay gerçekleştirebilir.
İşte o isim...
G.SARAY'DAN SADIO MANE BOMBASI!
Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılıların bu transfer operasyonunu gizli bir şekilde yürüttüğü iddia edildi.
Cimbom'un bu sezon şampiyonluğa ulaşması durumunda transfer ihtimalinin artacağı belirtildi.
Almanya'da zor günler geçiren Mane'nin, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Senegalli yıldızın yaşadığı bu durum sonrası kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.
Cimbom, Mane'nin Bayern'de yaşadığı problemleri transfer için büyük bir fırsat olarak görüyor.
Aslan'ın bu dev transfer harekatının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane, bu sezon Bayern'de 33 maça çıktı.
31 yaşındaki kanat, bu karşılaşmalarda 11 gol attı.
Ayrıca 5 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Mane'nin, Alman temsilcisiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
1.74 boyundaki yıldız, 6 sezon Liverpool'da oynadıktan sonra yaz transfer döneminde 32 milyon Euro bonservise Bayern'e gitmişti.
Mane kariyerinde Metz, Salzburg ve Southampton gibi takımlarda da boy gösterdi.