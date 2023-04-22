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    • Spor
    • 22.04.2023 12:28
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    • 22.04.2023 12:28
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    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye asrın transfer çalımı!

    Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu daha da güçlendirdi. Aslan sezon sonu için de flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom Fenerbahçe'nin de ilgilendiği o isim için girişimlerini hızlandırdı. İşte A Spor'un haberine göre Icardi ve Zaniolo'yu bile gölgede bırakacak o transfer...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

    Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

    Sarı kırmızılı ekip sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları transfer etmişti.
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

    Yönetim yaptığı flaş transferlerin meyvesini almayı başardı.
        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

        Cimbom şu ana kadar ligde çıktığı 28 maçta 69 puan topladı ve zirveye yerleşti.
        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

        Öte yandan Aslan şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.
        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

        Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puan bulunuyor.
            Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

            YÖNETİMDEN TRANSFER OPERASYONU!

            Bir yandan şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar bir yandan da transfer harekatına devam ediyor.
            Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

            Dursun Özbek ve kurmayları yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.
            Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

            Yönetim transfer rotasını Şampiyonlar Ligi'ne göre şekillendirme kararı aldı.
                Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                Bu doğrultuda ön görüşmelere başlayan Cimbom, hücum hattına takviye arayışındaydı.
                Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsiz olması Aslan'ı alternatif isimlere itmişti.
                Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                Galatasaray'ın forvet hattı için Roberto Firmino, Alexis Sanchez ve Moussa Dembele ile ilgilendiği kaydedilmişti.
                    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                    Ancak Cimbom'un transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı.
                    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                    Yönetimin bu isimleri gölgede bırakacak bir yıldızla ilgilendiği öne sürüldü.
                    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                    Transfere Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.
                        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kalması durumunda bu transferi daha kolay gerçekleştirebilir.
                        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                        İşte o isim...
                        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                        G.SARAY'DAN SADIO MANE BOMBASI!

                        Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
                            Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                            Sarı kırmızılıların bu transfer operasyonunu gizli bir şekilde yürüttüğü iddia edildi.
                            Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                            Cimbom'un bu sezon şampiyonluğa ulaşması durumunda transfer ihtimalinin artacağı belirtildi.
                            Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                            Almanya'da zor günler geçiren Mane'nin, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
                                Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                Senegalli yıldızın yaşadığı bu durum sonrası kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.
                                Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                Cimbom, Mane'nin Bayern'de yaşadığı problemleri transfer için büyük bir fırsat olarak görüyor.
                                Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                Aslan'ın bu dev transfer harekatının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
                                    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                    Dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane, bu sezon Bayern'de 33 maça çıktı.
                                    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                    31 yaşındaki kanat, bu karşılaşmalarda 11 gol attı.
                                    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                    Ayrıca 5 de asist yaptı.
                                        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                        Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Mane'nin, Alman temsilcisiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
                                        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                        1.74 boyundaki yıldız, 6 sezon Liverpool'da oynadıktan sonra yaz transfer döneminde 32 milyon Euro bonservise Bayern'e gitmişti.
                                        Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye asrın transfer çalımı!

                                        Mane kariyerinde Metz, Salzburg ve Southampton gibi takımlarda da boy gösterdi.
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