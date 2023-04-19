Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Türkiye'den ayrılması lazım | ÖZEL HABER

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.
Jesus, takvim.com.tr'nin sorduğu "Sizin Sporting döneminizde A takıma yükselen Leao, Şampiyonlar Ligi'nde harika işlere imza atıyor. Arda'yı da bir gün o seviyelerde görebilecek miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı;
"ARDA'NIN BAŞKA ÜLKEYE TRANSFER OLMASI GEREK"
"Leao ve Arda tamamen farklı oyuncular. Arda o seviyelere çıkabilir mi bilmiyorum. Türkiye'de şampiyon takım 3 ön eleme oynuyor. Arda'nın o seviyelere çıkması için öncelikle Türkiye'den ayrılması lazım"