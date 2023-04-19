Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.04.2023 00:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2023 00:40
    ABONE OL

    Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Türkiye'den ayrılması lazım | ÖZEL HABER

    Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, takvim.com.tr'nin sorduğu "Sizin Sporting döneminizde A takıma yükselen Leao, Şampiyonlar Ligi'nde harika işlere imza atıyor. Arda'yı da bir gün o seviyelerde görebilecek miyiz?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Arda’nın ayrılması lazım

    Fenerbahçe'nin Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.



    Jesus, takvim.com.tr'nin sorduğu "Sizin Sporting döneminizde A takıma yükselen Leao, Şampiyonlar Ligi'nde harika işlere imza atıyor. Arda'yı da bir gün o seviyelerde görebilecek miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı;



    "ARDA'NIN BAŞKA ÜLKEYE TRANSFER OLMASI GEREK"
    "Leao ve Arda tamamen farklı oyuncular. Arda o seviyelere çıkabilir mi bilmiyorum. Türkiye'de şampiyon takım 3 ön eleme oynuyor. Arda'nın o seviyelere çıkması için öncelikle Türkiye'den ayrılması lazım"



        ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?
        18 yaşındaki genç yıldız bu sezon 25 resmi maça çıktı.



        Arda bu maçlarda 829 dakikada 4 gol, 4 asiste imza attı.



        Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
        Haberler Spor Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Türkiye'den ayrılması lazım | ÖZEL HABER
            loading
            SON DAKİKA