Kanarya'dan tarihi geri dönüş: Fener bitti demeden bitmez





KALİTEMİZİ BEĞENDİM

Savunmada yapılan hatanın sorulmasına cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik. Galip geldiğimiz için mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak için çalışacağız. Taraftarlarımız bize inansın. Taraftarlar bize destek olsun" şeklinde konuştu.