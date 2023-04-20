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    Kanarya'dan tarihi geri dönüş: Fener bitti demeden bitmez

    30'da Aleksic'in golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 70'te Touba'nın kırmızı kartla atılmasıyla oyunu tek kaleye çevirdi... 88 ve 90+3’te Joao Pedro’nun golleriyle bir kez daha geri dönen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik bir virajı döndü...

    Fener bitti demeden bitmez

    F.Bahçe başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatalı pası sonrası araya giren Aleksic, İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 1-0... 31'de Deniz Türüç'ün gelişine şutunu İrfan Can müthiş bir kurtarışla kornere çeldi.



    ROSSİ ZOR OLANI BAŞARDI!
    32'de İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Rossi'nin gelişine vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. İlk yarıyı ev sahibi takım önde tamamladı.



    FERDİ'NİN ORTASI DİREKTE
    55'te Ferdi Kadıoğlu'nun ortaladığı top üst direkten geri döndü. Dönen topu kale dibinde Szalai tamamlayamadı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Joao Pedro'nun şutu az farkla dışarı çıktı.



        JANUZAJ DİREĞİ GEÇEMEDİ
        76'da İrfan Can'ın kullandığı frikiği Muhammed köşeden müthiş kurtardı. 87'de Başakşehir gole çok yaklaştı. Adnan Januzaj'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş üst direkten geri geldi. F.Bahçe, 88'de Joao Pedro ile beraberlik golünü buldu. 90+3'te Pedro bir kez daha sahne aldı ve skoru belirledi: 1-2.



        PEDRO'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
        Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro performansıyla çok eleştiriliyordu. Brezilyalı yıldız, dün gece takımını kurtaran isim oldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Sarı-Lacivertli futbolcu iki kritik gol atarak takımına çok değerli bir 3 puan kazandırdı. Joao Pedro, 2021 yılının Ekim ayından bu yana ilk kez bir lig maçında iki golü Başakşehir filelerine gönderdi. Joao Pedro, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.



        11'DE OOSTERWOLDE SÜRPRİZİ
        Başakşehir ile kritik bir maç oynayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, sakatlığı geçen Jayden Oosterwolde'yi ilk 11'de oynattı. Alanya maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu, 45 dakika oynayıp yerini Alioski'ye bıraktı.



            İNANDIK BAŞARDIK
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugünkü hedefimiz 3 puanı almaktı. İlk yarıdaki performansımız bizim gerçek değerimizi göstermiyordu. Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.



            KALİTEMİZİ BEĞENDİM
            Savunmada yapılan hatanın sorulmasına cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik. Galip geldiğimiz için mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak için çalışacağız. Taraftarlarımız bize inansın. Taraftarlar bize destek olsun" şeklinde konuştu.



            KANARYA 23 PUANI TAŞTAN ÇIKARDI
            Fenerbahçe pes etmek nedir bilmiyor! Sarı-Lacivertliler bu sezon ligde geri düştüğü maçlarda 23 puan toplayarak bu alanda zirveye çıktı. Sarı Kanarya Alanyaspor'u 3-1, Karagümrük'ü, Ankaragücü'nü ve Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe zorlu virajı dönerek Galatasaray ile aradaki farkı 6'da tuttu.
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                Haberler Spor Kanarya'dan tarihi geri dönüş: Fener bitti demeden bitmez
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