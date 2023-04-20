Kanarya'dan tarihi geri dönüş: Fener bitti demeden bitmez

F.Bahçe başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatalı pası sonrası araya giren Aleksic, İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 1-0... 31'de Deniz Türüç'ün gelişine şutunu İrfan Can müthiş bir kurtarışla kornere çeldi.
ROSSİ ZOR OLANI BAŞARDI!
32'de İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Rossi'nin gelişine vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. İlk yarıyı ev sahibi takım önde tamamladı.
FERDİ'NİN ORTASI DİREKTE
55'te Ferdi Kadıoğlu'nun ortaladığı top üst direkten geri döndü. Dönen topu kale dibinde Szalai tamamlayamadı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Joao Pedro'nun şutu az farkla dışarı çıktı.