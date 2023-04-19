ÖZEL | İngilizlerin alçakça haberine TFF'den yanıt! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı?

İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya, İngiliz medyasından alçakça bir iddia ortaya atıldı.
Independent'ta yer alan haberde UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı iddia edildi. Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da öne sürüldü.
SON DERECE TUHAF BİR GEREKÇE
2020 ve 2021'deki İstanbul finallerini Covid-19, 2022'deki St.Petersburg finalini de Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek başka şehirlere alan UEFA'nın bu seferki gerekçesi gerçekten tuhaf!