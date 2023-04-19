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    • Spor
    • 19.04.2023 12:54
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    • 19.04.2023 12:54
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    ÖZEL | İngilizlerin alçakça haberine TFF'den yanıt! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı bu yıl 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşanacak. Ancak Devler Ligi'nde tek temsilcisi kalan İngilizler, ortaya saçma bir iddia attı. Buna göre finalin, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi yine İstanbul'dan alınacağı iddia edildi. Haberdeki gerekçe ise oldukça komik. İşte detaylar ve TFF yetkilisinden gelen o açıklama...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

    İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya, İngiliz medyasından alçakça bir iddia ortaya atıldı.
    ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

    Independent'ta yer alan haberde UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı iddia edildi. Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da öne sürüldü.
    SON DERECE TUHAF BİR GEREKÇE

    ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

    2020 ve 2021'deki İstanbul finallerini Covid-19, 2022'deki St.Petersburg finalini de Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek başka şehirlere alan UEFA'nın bu seferki gerekçesi gerçekten tuhaf!
        ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

        UEFA'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı Türkiye'de çıkabilecek karışıklıklardan endişe ettiğini ifade ederek, "Seçim nedeniyle İstanbul'da ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer böyle bir şey olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son üç sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda" ifadeleri kullandı.
        ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

        TÜRKİYE'DEN ALINAN FİNALLER PORTEKİZ'E RUSYA'DAKİ DE FRANSA'YA VERİLMİŞTİ

        UEFA, geçtiğimiz 3 yıl Şampiyonlar Ligi final maçlarının şehirlerini sonradan değiştirdi. 2020'de İstanbul'da yapılması gereken Bayern Münih-PSG finali, pandemi sebebiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a alındı.
        ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

        2021'de iki İngiliz ekibi Chelsea ile Manchester City'nin oynadığı final, Türkiye'nin İngiltere hükümetinin Covid-19 kırmızı listesinde bulunması nedeniyle yine İstanbul'dan alınarak Portekiz'in bir başka şehri Porto'ya verildi.
            ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

            2022'de Rusya'da St.Petersburg'da oynanması gereken Liverpool-Real Madrid finali de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'e alındı.
            ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

            "ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

            Konu ile ilgili takvim.com.tr'nin görüş aldığı TFF yetkilisi şu ifadeleri kullandı;
            ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

            "UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınması söz konusu değil. 2020 ve 2021 yıllarında finalin İstanbul'dan alınmasının ardından UEFA, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olması nedeniyle bir jest olarak 2023 finalini İstanbul'a vermişti. Bu nedenle finalin İstanbul'dan alınması gibi bir durum söz konusu değil. UEFA'dan tarafımıza ulaşmış resmi bir yazı da yok. Zaten daha önceki iki finalin İstanbul'dan alınması konusunda onayımız alınmıştı. Finale bu kadar kısa bir süre kala böyle bir talebin bir kez daha geleceğini düşünmüyorum.

                ÖZEL | Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’dan alınacak mı? Açıklama geldi

                ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

                Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda dev final, 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Final, eğer bir değişiklik olmazsa İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.
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                Bursa’da tarih meydana çıkıyor
                Haberler Spor ÖZEL | İngilizlerin alçakça haberine TFF'den yanıt! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı?
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