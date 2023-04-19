Trabzonspor’da Bjelica ilk idmanına çıktı!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabaka öncesi yeni hocasına kavuştu. Bordo-mavili takımla anlaşan ve dün gece kente gelen Nenad Bjelica, yeni takımıyla bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.00'te ilk idmanına çıktı.
Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktör Nenad Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştı.
Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktör Nenad Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştı.