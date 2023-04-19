Süper Lig'de iki ayrılık birden! Recep Uçar ve Ersun Yanal...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı. Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı. Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu. Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.





Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.

BİR AYRILIK DA ÜMRANİYE'DE!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar görevinden ayrıldı.



Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır. Sayın Recep Uçar'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.