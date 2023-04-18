Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti





63. dakikada Galatasaray üç farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi: 1-4.

89. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Efkan Bekiroğlu, oyuna devam edemedi. Bu dakikadan itibaren Alanyaspor sahada 10 kişi mücadele etmeye başladı.