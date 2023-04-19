Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef Galatasaray'ın kazandığı hafta sahadan 3 puanla ayrılmak. Başakşehir ise dev rakibi karşısında 3 puan alarak kötü gidişe dur demek istiyor.

Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi konuk ekibin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe : İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamıyor.

5 KİŞİ SINIRDA



Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.