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    • Spor
    • 17.04.2023 15:23
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    • 17.04.2023 15:23
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    Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

    Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu daha da güçlendirdi. Aslan sezon sonu için de flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom sezon sonu Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşın alternatifini belirledi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

    Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları devam ediyor.
    Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

    Sarı kırmızılı takım yeni sezon için golcü arayışlarını sürdürüyor.
    Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

    Cimbom, Mauro Icardi'nin olası ayrılığında listesindeki adayları belirlemişti.
        Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

        Aslan'ın transfer hedefindeki forvetlerden birisi de Romelu Lukaku'ydu.
        Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

        Dünyaca ünlü futbolcunun transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
        Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

        Sarı kırmızılı takıma 29 yaşındaki futbolcunun transferinde müjdeli haber geldi.
            Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

            Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.
            Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

            La Gazzetta dello Sport'un verdiği bilgiye göre Inter, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lukaku ile yeni sezonda yola devam etmeyecek.
            Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

            İtalyan ekibinin Lukaku'nun sakatlık problemleri yaşaması ve yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.
                Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

                Belçikalı yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.
                Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

                A Spor'un haberine göre Lukaku'nun Chelsea'de de forma giymesi zor gözükürken, hangi takıma imza atacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.
                Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

                Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Lukaku, bu sezon 24 maçta forma giydi.
                    Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

                    Lukaku bu karşılaşmalarda 7 gol attı.
                    Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

                    Ayrıca 2 de asist kaydetti.
                    Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek

                    1.91 boyundaki oyuncu kariyerinde Everton, Manchester United, Anderlecht ve West Brom gibi takımlarda da ter dökmüştü.
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                    Karmod
                    Haberler Spor Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek
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