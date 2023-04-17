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    • Spor
    • 18.04.2023 02:47
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    • 18.04.2023 02:47
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    Trabzonspor'un yeni teknik çalıştırıcısı Nenad Bjelica İstanbul'a geldi

    Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından başkan değişikliğine giden ve Abdullah Avcı ile de yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörüne kavuştu.Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nenad Bjelica İstanbul'a geldi.

    Fırtına hocasına kavuştu!

    Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi.



    Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına getirmek için prensip anlaşmasına vardığı 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı gece geç saatlerde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a getirdi.



    Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile yarın bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.



        Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia'yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek'te görev yaptı. Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.



        FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
        Daha önce Fenerbahçe'nin de görüşmeler yürüttüğü ve anlaşma aşamasına geldiği Nenad Bjelica'nın imzası son anda atılmamıştı. Bjelica ile defalarca görüşen ve söz kesen Fenerbahçe, deneyimli isimle temasları birden kesmişti. Bunun üzerine 51 yaşındaki teknik adam, Osijek'in başına geçmişti.

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