Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı hafta çıktığı kritik maçta 3 puanı almayı başardı.
Kanarya, Samet'in büyük hatasını değerlendiren Aleksic'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Joao Pedro ile skoru belirledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile lider Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 6'ya inmiş oldu.
F.BAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti.