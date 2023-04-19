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    • Spor
    • 19.04.2023 19:29
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    • 19.04.2023 22:49
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    Fenerbahçe yine geriden gelmeyi başardı!

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı hafta çıktığı kritik maçta 3 puanı almayı başardı. Kanarya, Samet'in büyük hatasını değerlendiren Aleksic'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Joao Pedro ile skoru belirledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile lider Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 6'ya inmiş oldu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı hafta çıktığı kritik maçta 3 puanı almayı başardı.

    Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

    Kanarya, Samet'in büyük hatasını değerlendiren Aleksic'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Joao Pedro ile skoru belirledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile lider Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 6'ya inmiş oldu.
    Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

    F.BAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti.
        Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

        Deneyimli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel'i sarı kart cezası, Miha Zajc'ı ise sakatlığı sebebiyle görevlendiremedi. Jesus, bu isimlerin yanı sıra Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'a ise ilk 11'de şans vermedi.
        Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

        Portekizli çalıştırıcı, söz konusu isimlerin yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'yi oynattı.
        Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

        Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşısında kalede İrfan Can Eğribayat forma giyerken, savunma hattı Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Orta ikilide Willian Arao ile Miguel Crespo oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi şans buldu. Forvet arkasında Arda Güler'i görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia'ya güvendi.
            Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

            Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise yedek soyundu.
            Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

            İLK KEZ TEK FORVET

            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon ilk kez bir maça tek forvetle başladı.
            Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

            Deneyimli teknik adam, Michy Batshuayi'nin yokluğunda hazır durumda olan forvetleri Serdar Dursun ile Joao Pedro'yu yedek bekletti.
                Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

                Tek forvette Enner Valencia'yı görevlendiren Jesus, ilk kez bu sistemle takımını sahaya sürdü.
                Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

                ARDA 10 NUMARADA

                Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 10 numara pozisyonunda görev yaptı.
                Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

                Teknik direktör Jesus'un oyun sistemi nedeniyle hücumun kanatlarında şans verdiği 18 yaşındaki oyuncu, 4-2-3-1 sisteminde kendi pozisyonunda forma giydi.
                    Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

                    FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

                    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 8 oyuncusundan yararlanamadı.
                    Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

                    Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Joshua King, Miha Zajc ve Michy Batshuayi müsabakada forma giyemedi.
                    Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

                    Sakatlığını atlatan ama hazır durumda olmayan Luan Peres de kadroda bulunmazken, Gustavo Henrique teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.
                        Fenerbahçe’ye Başakşehir şoku!

                        OOSTERWOLDE 5 MAÇ SONRA SAHADA

                        Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, 5 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

                        Sarı-lacivertlilerin 19 Mart tarihinde deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, 17. dakikada sakatlanarak oyun alanından ayrılmıştı.
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                        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
                        Haberler Spor Fenerbahçe yine geriden gelmeyi başardı!
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