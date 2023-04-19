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    • 19.04.2023 19:29
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    • 19.04.2023 20:29
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    Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef Galatasaray'ın kazandığı hafta sahadan 3 puanla ayrılmak. Başakşehir ise dev rakibi karşısında 3 puan alarak kötü gidişe dur demek istiyor. Başakşehir Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

    Sarı lacivertlilerde hedef Galatasaray'ın kazandığı hafta sahadan 3 puanla ayrılmak. Başakşehir ise dev rakibi karşısında 3 puan alarak kötü gidişe dur demek istiyor.

    Başakşehir Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo.

    Fenerbahçe : İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia.

    FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

    Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamıyor.

    5 KİŞİ SINIRDA

    Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

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