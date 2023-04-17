Şenol Güneş derbide sergilenen performansı beğenmedi! "Beşiktaş böyle oynayamaz"

N'Koudou uzun süredir oynamıyor, anlayabiliyorum ama böyle olmamalıydı. Beraberliğin bizim için bir anlamı olmayan bir maçtı ve önemli diyebileceğimiz 2 puan kaybettik.

Ümraniye maçı ile yeniden bir çakış yakalamak istiyoruz. Bugünkü uyuşuk tempo umarım gelecek maçlara yansımaz. Beşiktaş bu yıl ya da gelecek sezon şampiyon olur ya da olamaz. Ama oynanan futbol bu olamaz.