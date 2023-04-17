Şenol Güneş derbide sergilenen performansı beğenmedi! "Beşiktaş böyle oynayamaz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz sona eren Trabzonspor derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor karşısında sergilenen performansı beğenmedi.
Güneş şu açıklamaları yaptı: Maça baktığımızda özellikle ilk yarıyı boşa harcadığımızı görüyorum. Sanki bir hazırlık maçı gibi oynadık. Sahadaki görüntü buydu. Takımda bir özgüven vardı ama bu durum 'Nasıl olsa kazanırız' şeklinde olmamalı.
TRABZON'U OYUNDA TUTTUK...
Trabzonspor da bu oyunumuzu gördüğünde 2. yarıda üzerimize gelmeye başladı. Golü bulamamış olmamız rakibimizi oyunda tuttu. Biz de buna karşı kontralarla karşılık vermeye çalıştık.
Gole ihtiyacımız olduğu anda Muleka ve N'Koudou hamlemiz oldu. Demek ki yanlış yapmışız. N'Koudou vea Muleka bu kadar kötü oynayamaz.