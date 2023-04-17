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    Şenol Güneş derbide sergilenen performansı beğenmedi! "Beşiktaş böyle oynayamaz"

    Muleka ve N’koudou’nun bu kadar kötü oynamaya hakkı yok! İlk yarıyı boşa harcadık. Sanki bir hazırlık maçı oynuyor gibiydik. Sahadaki görüntü buydu. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama Beşiktaş böyle futbol oynayamaz.

    Beşiktaş böyle oynayamaz!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz sona eren Trabzonspor derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor karşısında sergilenen performansı beğenmedi.

    Güneş şu açıklamaları yaptı: Maça baktığımızda özellikle ilk yarıyı boşa harcadığımızı görüyorum. Sanki bir hazırlık maçı gibi oynadık. Sahadaki görüntü buydu. Takımda bir özgüven vardı ama bu durum 'Nasıl olsa kazanırız' şeklinde olmamalı.

    TRABZON'U OYUNDA TUTTUK...
    Trabzonspor da bu oyunumuzu gördüğünde 2. yarıda üzerimize gelmeye başladı. Golü bulamamış olmamız rakibimizi oyunda tuttu. Biz de buna karşı kontralarla karşılık vermeye çalıştık.

    Gole ihtiyacımız olduğu anda Muleka ve N'Koudou hamlemiz oldu. Demek ki yanlış yapmışız. N'Koudou vea Muleka bu kadar kötü oynayamaz.

        N'Koudou uzun süredir oynamıyor, anlayabiliyorum ama böyle olmamalıydı. Beraberliğin bizim için bir anlamı olmayan bir maçtı ve önemli diyebileceğimiz 2 puan kaybettik.

        Ümraniye maçı ile yeniden bir çakış yakalamak istiyoruz. Bugünkü uyuşuk tempo umarım gelecek maçlara yansımaz. Beşiktaş bu yıl ya da gelecek sezon şampiyon olur ya da olamaz. Ama oynanan futbol bu olamaz.

        YILDIZLAR BU KEZ SUSKUN KALDI
        5 maçlık galibiyet serisi son bulan Beşiktaş'ın gol makineleri Ghezzal, Redmond ve Aboubukar bu kez forvet hattında sessiz kaldılar.



        Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, Trabzon deplasmanında umduğunu bulamadı. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu.

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        Haberler Spor Şenol Güneş derbide sergilenen performansı beğenmedi! "Beşiktaş böyle oynayamaz"
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