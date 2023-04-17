Kartal'ın 5 maçlık serisi sona erdi! Zirvenin 10 puan gerisine düştü

Süper Lig'deki dev maçta kazanan çıkmadı: 0-0... Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. İlk 45 dakikada iki takım da hücumda istedik
lerini gerçekleştiremedi. 16. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
Beşiktaş ilk 45 dakikada tek isabetli şut bulurken Trabzonspor ise ilk yarıda isabetli şut atamadı. 72'de Markovic'in çaprazdan sert şutunda Mert Günok gole izin vermedi.
TREZEGUET ZOR OLANI BAŞARDI
81'de Markovic ortaladı. Maxi Gomez indirdi, Trezeguet kale çizgisi üzerinden kaçırdı. 84'te Trezeguet'nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Mert Günok müthiş kurtardı.