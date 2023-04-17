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    Kartal'ın 5 maçlık serisi sona erdi! Zirvenin 10 puan gerisine düştü

    İlk yarısı uyutan derbinin ikinci yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş çok önemli fırsatlar yakaladı. Ama yıldızlar sönük kaldı... Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fırtına yine umduğunu bulamazken Kartal zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.

    100lerinden düşen bin parça

    Süper Lig'deki dev maçta kazanan çıkmadı: 0-0... Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. İlk 45 dakikada iki takım da hücumda istedik
    lerini gerçekleştiremedi. 16. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



    MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
    Beşiktaş ilk 45 dakikada tek isabetli şut bulurken Trabzonspor ise ilk yarıda isabetli şut atamadı. 72'de Markovic'in çaprazdan sert şutunda Mert Günok gole izin vermedi.



    TREZEGUET ZOR OLANI BAŞARDI
    81'de Markovic ortaladı. Maxi Gomez indirdi, Trezeguet kale çizgisi üzerinden kaçırdı. 84'te Trezeguet'nin ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Mert Günok müthiş kurtardı.



        UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK!
        85'te Bakasetas'ın kullandığı kornerde Denswil'in kafa vuruşu direği yaladı. 86'da Redmond'un ceza sahası içinden yaptığı sert şutta Uğurcan kalesinde devleşti. 1 dakika sonra Salih Uçan'ın kafa vuruşunda Uğurcan topu çizgi üzerinden kornere çeldi. Derbi golsüz sona erdi.

        10 YIL SONRA SESSİZLİK
        2013 yılından bu yana ilk kez Trabzonspor ile B-e şiktaş arasında oynanan bir lig maçı golsüz ber-a bere kaldı. Futbolseverler hayal kırıklığına uğradı
        Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbiler son yıllarda büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ancak dün futbolseverler hayal kırıklığına uğradı.



        Derbinin ilk yarısında iki takım da risk almayınca ortaya keyifsiz bir futbol çıktı. 2013 yılının Mart ayından bu yana ilk kez Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan bir lig maçı golsüz tamamlandı. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının 7'sinin ilk yarısı berabere biterken, bu beraberliklerin altısında skor 0-0'dı.



            MERT&UĞURCAN KALEDE DEVLEŞTİ
            Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki derbinin 2. yarısını büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki dev çınarın milli kalecileri dün müthiş kurtarışlara imza attı.



            Şenol Güneş'in göreve gelmesinden sonra kaleyi devralan Mert Günok ikinci yarıda önemli kurtarışlara imza attı. Son haftaların formsuz ismi Uğurcan Çakır da dün önemli kurtarışlara imza attı.

            BAKASETAS VE GBAMIN CEZALI
            Fırtına'da Anastasios Bakasetas ile Jean-Philippe Gbamin sarı kart gördü. Ceza sınırındaki iki futbolcu, Sivasspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Baka bu sezon 2. kez, Gbamin ilk kez cezaya düştü.

            Geçtiğimiz haftalara göre sönük bir futbol sergileyen Onur Bulut, Trabzonspor maçında çok çalışsa da hücumda etkisizdi.

                TRABZONSPOR KIRMIZI BEKLEDİ
                Dev mücadelenin 60. dakikasında Bordo-Mavililer, Jens Stryger Larsen ile atağa çıkarken Beşiktaşlı Onur Bulut, Danimarkalı savunmacıya faul yaparak atağın büyümesini engelledi. Bu müdahalenin ardından hakem Volkan Bayarslan, milli futbolcuya sarı kart gösterdi. Sarı kart sonrası Trabzonspor takımı hakemin kararına tepki göstererek kırmızı kart bekledi. Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı.



                İHSAN DERELİOĞLU: ÖZ GÜVEN KAZANDIK
                Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Bizde psikolojik düşüş vardı. Bu tür maçlar bizim gibi takımlar için fırsattır. Çocuklar tüm güçlerini sahaya koydu. 3 puan kazanamadık ama öz güven kazandık. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk" dedi.

                YILDIZLAR BU KEZ SUSKUN KALDI
                5 maçlık galibiyet serisi son bulan Beşiktaş'ın gol makineleri Ghezzal, Redmond ve Aboubukar bu kez forvet hattında sessiz kaldılar
                Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, Trabzon deplasmanında umduğunu bulamadı. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu.

                    BU KEZ OLMADI...
                    Beşiktaş'ın galibiyet serisinin son bulmasında yıldız forvetlerinin sessiz kalması etkili oldu. Golleri ve asistleriyle Beşiktaş'ı sırtlıyan Ghezzal, Redmond ve Aboubakar belki de sezonun en etkisiz maçlarından bir tanesini oynadılar. Kasığından sakat olan Cenk Tosun ise İstanbul'da kalmıştı.



                    BAKAN İSMAİLOĞLU KALE ARKASINDA
                    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da karşılaşmayı izledi. TSYD Trabzon Şubesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, karşılaşmayı kale arkası tribünde taraftarlarla takip etti. Trabzonlu taraftarlar da tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

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                    Haberler Spor Kartal'ın 5 maçlık serisi sona erdi! Zirvenin 10 puan gerisine düştü
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