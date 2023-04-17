Kartal'ın 5 maçlık serisi sona erdi! Zirvenin 10 puan gerisine düştü

BAKASETAS VE GBAMIN CEZALI

Fırtına'da Anastasios Bakasetas ile Jean-Philippe Gbamin sarı kart gördü. Ceza sınırındaki iki futbolcu, Sivasspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Baka bu sezon 2. kez, Gbamin ilk kez cezaya düştü.

Geçtiğimiz haftalara göre sönük bir futbol sergileyen Onur Bulut, Trabzonspor maçında çok çalışsa da hücumda etkisizdi.