F.Bahçe A.Gücü’nü son dakikalarda geçti! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 2-1 Kanarya'nın üstünlüğü ile noktalandı.
Galibiyeti getiren goller 87'de Valencia ve 90+6'da Crespo ile gelirken Ankaragücü'nün tek golünü Sowe kaydetti.
Ligde 2. sırada bulunan Kanarya bu sonucun ardından Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirdi.
JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezası nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya alamadı.
Portekizli çalıştırıcı, Ferdi'nin yanı sıra sakatlığı sebebiyle Altay Bayındır'ı da oynatamazken, Willian Arao, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ise yedek soyundurdu.
68 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Diego Rossi ve Arda Güler'i ilk 11'de değerlendirdi.