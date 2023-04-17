Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'e Alman kancası!

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Sarı-Kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarında. 22 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için devreye giren son kulübün Alman ekibi Borussia Dortmund olduğu öğrenildi. Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic'in Fransız yıldızı çok beğendiği ve alınması yönünde olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçen Alman devinin Boey için teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Sezon sonu Boey için resmi teklif alması beklenen Galatasaray yönetiminin de performansıyla dikkat çeken Sacha Boey için 15 milyon Euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Boey, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik skor katkısında bulundu. Fransız yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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